Сикорский сделал дерзкий выпад в адрес России

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в якобы эскалации конфликта на Украине из-за ситуации с дронами в ЕС, пишет The Guardian.
"Министр иностранных дел Польши обвинил Россию в "тактически глупой и контрпродуктивной" эскалации войны на Украине, заявив, что вторжение ее беспилотников в Польшу в прошлом месяце, по-видимому, было преднамеренным", — говорится в публикации.
При этом премьер Нидерландов Дик Схоф признавал, что ЕС не располагает доказательствами причастности России к запуску дронов на территории Европы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши по поводу беспилотников. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.