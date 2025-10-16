Рейтинг@Mail.ru
Сикорский сделал дерзкий выпад в адрес России - РИА Новости, 16.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:27 16.10.2025 (обновлено: 11:46 16.10.2025)
Сикорский сделал дерзкий выпад в адрес России
Сикорский сделал дерзкий выпад в адрес России
Сикорский сделал дерзкий выпад в адрес России

Сикорский назвал прилет БПЛА тактически глупой и контрпродуктивной эскалацией

© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в якобы эскалации конфликта на Украине из-за ситуации с дронами в ЕС, пишет The Guardian.

"Министр иностранных дел Польши обвинил Россию в "тактически глупой и контрпродуктивной" эскалации войны на Украине, заявив, что вторжение ее беспилотников в Польшу в прошлом месяце, по-видимому, было преднамеренным", — говорится в публикации.
Сикорский сделал заявление об ударах по России
09:44
При этом премьер Нидерландов Дик Схоф признавал, что ЕС не располагает доказательствами причастности России к запуску дронов на территории Европы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши по поводу беспилотников. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
Зеленскому предложили новый план перед встречей с Трампом
08:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПольшаРадослав СикорскийУкраинаЕвросоюз
 
 
