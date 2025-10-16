Рейтинг@Mail.ru
09:44 16.10.2025 (обновлено: 11:39 16.10.2025)
Сикорский сделал заявление об ударах по России
Сикорский сделал заявление об ударах по России

Сикорский предложил бить ракетами Томагавк по НПЗ России

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал поставку ракет Tomahawk Украине для ударов по России, пишет The Guardian.

"Он также опроверг опасения России, что поставки американских крылатых ракет Tomahawk на Украину будут излишней провокацией", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Зеленскому предложили новый план перед встречей с Трампом
08:40
Глава МИД Польши утверждает, что их можно использовать для нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Кроме того, Сикорский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "шептал президенту США Трампу на ухо, что Россия всегда побеждает".

В начале недели глава Белого дома рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с американским президентом. На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.

В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Сикорский сделал дерзкий выпад в адрес России
11:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияРадослав СикорскийУкраина
 
 
