В Шебекино при ударе дрона ВСУ пострадал сотрудник предприятия - РИА Новости, 16.10.2025
18:49 16.10.2025
В Шебекино при ударе дрона ВСУ пострадал сотрудник предприятия
Сотрудник предприятия ранен в Шебекино Белгородской области в результате удара украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.10.2025
происшествия
шебекино
белгородская область
муром
вячеслав гладков
шебекино
белгородская область
муром
происшествия, шебекино, белгородская область, муром, вячеслав гладков
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Муром, Вячеслав Гладков
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Сотрудник предприятия ранен в Шебекино Белгородской области в результате удара украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Производственное предприятие в городе Шебекино подверглось атакам семи беспилотников. В результате удара одного из них ранен сотрудник. Мужчина с баротравмой доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. На территории предприятия повреждены складские помещения, спецтехника и оборудование", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Шебекино от удара дрона выбиты окна в частном доме, в селе Муром легковой автомобиль наехал на взрывоопасный предмет, еще один дрон повредил кровлю сельхозпредприятия. В Новой Таволжанке нанесены удары двумя дронами. В Волоконовском районе в поселке Рай в результате атаки дрона были повреждены четыре легковых автомобиля и оборудование коммерческого объекта, а в селе Новое с беспилотника сброшены взрывные устройства.
"В Грайворонском округе в городе Грайворон от ударов трех дронов повреждены кровли двух частных домов и легковой автомобиль. В селе Глотово при атаке беспилотника повреждены два легковых автомобиля. В поселке Хотмыжск дрон нанес удар по частному дому - поврежден фасад. В поселке Ракитное дрон атаковал стоянку сельхозпредприятия - поврежден грузовой автомобиль. Поселок Красная Яруга подвергся атакам двух вражеских дронов. В коммерческом объекте выбиты окна и посечен фасад", - уточнил Гладков.
ПроисшествияШебекиноБелгородская областьМуромВячеслав Гладков
 
 
