В Шебекино при ударе дрона ВСУ пострадал сотрудник предприятия

БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Сотрудник предприятия ранен в Шебекино Белгородской области в результате удара украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Производственное предприятие в городе Шебекино подверглось атакам семи беспилотников. В результате удара одного из них ранен сотрудник. Мужчина с баротравмой доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. На территории предприятия повреждены складские помещения, спецтехника и оборудование", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Шебекино от удара дрона выбиты окна в частном доме, в селе Муром легковой автомобиль наехал на взрывоопасный предмет, еще один дрон повредил кровлю сельхозпредприятия. В Новой Таволжанке нанесены удары двумя дронами. В Волоконовском районе в поселке Рай в результате атаки дрона были повреждены четыре легковых автомобиля и оборудование коммерческого объекта, а в селе Новое с беспилотника сброшены взрывные устройства.
"В Грайворонском округе в городе Грайворон от ударов трех дронов повреждены кровли двух частных домов и легковой автомобиль. В селе Глотово при атаке беспилотника повреждены два легковых автомобиля. В поселке Хотмыжск дрон нанес удар по частному дому - поврежден фасад. В поселке Ракитное дрон атаковал стоянку сельхозпредприятия - поврежден грузовой автомобиль. Поселок Красная Яруга подвергся атакам двух вражеских дронов. В коммерческом объекте выбиты окна и посечен фасад", - уточнил Гладков.