Щенок овчарки на пять часов остановил работу метро Праги

"Около 09.00 (10.00 мск) на рельсы станции метро "Мотол" непонятно откуда выбежал щенок овчарки, примерно в возрасте одного года и направился по тоннелю в сторону центра города. Моментально на нескольких станциях данной линии метро было отключено электричество. Вместо поездов по этому маршруту были пущены автобусы. Поймать щенка долгое время не удавалось, поскольку он оказался быстрым и вертким. Лишь после 14.00 (15.00 мск) щенка удалось поймать - после того, как он выбежал из метро на Малостраскую площадь в самом центре старинной части Праги", - рассказал Данек.