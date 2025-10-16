https://ria.ru/20251016/schenok-2048680531.html
Щенок овчарки на пять часов остановил работу метро Праги
2025-10-16T17:29:00+03:00
ПРАГА, 16 окт – РИА Новости. Щенок овчарки, неизвестно откуда появившийся в тоннеле пражского метро, в четверг на целых пять часов остановил движение поездов на линии "А" в центральной части Праги, сообщил журналистам пресс-секретарь горуправления полиции Ян Данек.
"Около 09.00 (10.00 мск) на рельсы станции метро "Мотол" непонятно откуда выбежал щенок овчарки, примерно в возрасте одного года и направился по тоннелю в сторону центра города. Моментально на нескольких станциях данной линии метро было отключено электричество. Вместо поездов по этому маршруту были пущены автобусы. Поймать щенка долгое время не удавалось, поскольку он оказался быстрым и вертким. Лишь после 14.00 (15.00 мск) щенка удалось поймать - после того, как он выбежал из метро на Малостраскую площадь в самом центре старинной части Праги", - рассказал Данек.
По его словам, в поимке пса участвовало значительное число пражских полицейских и пожарных. В настоящее время щенок находится в одном из отделений полиции, представители которой теперь пытаются определить, кто является хозяином пса.