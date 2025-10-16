Рейтинг@Mail.ru
Щенок овчарки на пять часов остановил работу метро Праги - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/schenok-2048680531.html
Щенок овчарки на пять часов остановил работу метро Праги
Щенок овчарки на пять часов остановил работу метро Праги - РИА Новости, 16.10.2025
Щенок овчарки на пять часов остановил работу метро Праги
Щенок овчарки, неизвестно откуда появившийся в тоннеле пражского метро, в четверг на целых пять часов остановил движение поездов на линии "А" в центральной... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T17:29:00+03:00
2025-10-16T17:29:00+03:00
в мире
прага
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156385/05/1563850519_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_09fd035d027bd7da26a108b7372bc532.jpg
https://ria.ru/20250725/obezyana-2031525064.html
прага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156385/05/1563850519_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_4b42c5b5b2ac1540e5c7cfed795dd16f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, прага
В мире, Прага
Щенок овчарки на пять часов остановил работу метро Праги

В Праге на пять часов остановили движение поездов из-за щенка овчарки

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЩенок немецкой овчарки
Щенок немецкой овчарки - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Щенок немецкой овчарки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПРАГА, 16 окт – РИА Новости. Щенок овчарки, неизвестно откуда появившийся в тоннеле пражского метро, в четверг на целых пять часов остановил движение поездов на линии "А" в центральной части Праги, сообщил журналистам пресс-секретарь горуправления полиции Ян Данек.
"Около 09.00 (10.00 мск) на рельсы станции метро "Мотол" непонятно откуда выбежал щенок овчарки, примерно в возрасте одного года и направился по тоннелю в сторону центра города. Моментально на нескольких станциях данной линии метро было отключено электричество. Вместо поездов по этому маршруту были пущены автобусы. Поймать щенка долгое время не удавалось, поскольку он оказался быстрым и вертким. Лишь после 14.00 (15.00 мск) щенка удалось поймать - после того, как он выбежал из метро на Малостраскую площадь в самом центре старинной части Праги", - рассказал Данек.
По его словам, в поимке пса участвовало значительное число пражских полицейских и пожарных. В настоящее время щенок находится в одном из отделений полиции, представители которой теперь пытаются определить, кто является хозяином пса.
Сбежавшая из зоопарка Евпатории обезьяна - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Сбежавшую из зоопарка в Евпатории обезьяну ловили два дня
25 июля, 19:46
 
В миреПрага
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала