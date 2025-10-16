Рейтинг@Mail.ru
Индия заявила, что не поддерживает антироссийские санкции Британии - РИА Новости, 16.10.2025
15:35 16.10.2025 (обновлено: 15:37 16.10.2025)
Индия заявила, что не поддерживает антироссийские санкции Британии
Индия заявила, что не поддерживает антироссийские санкции Британии - РИА Новости, 16.10.2025
Индия заявила, что не поддерживает антироссийские санкции Британии
Индия заявила, что не поддерживает антироссийские санкции Британии

Индия заявила, что не поддерживает односторонние санкции Британии против России

ИНДИЯ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ОДНОСТОРОННИЕ САНКЦИИ И СЧИТАЕТ ПЕРВОСТЕПЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ - МИД ОБ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЯХ БРИТАНИИ
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Китай призвал Британию не вмешиваться в его сотрудничество с Россией
