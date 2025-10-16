Тяжелораненому военному корреспонденту РИА Новости проводят операцию

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Тяжелораненому военному корреспонденту РИА Новости Юрию Войткевичу проводят операцию, после этого его доставят в Москву, сообщил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Ранее сообщалось, что военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
"Юрий Войткевич ранен, сейчас его оперируют. Тяжелое ранение, но жизни, кажется, ничего не угрожает. После операции мы доставим его в Москву", - сказал Киселев в эфире телеканала "Россия 24".
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ.
Коллектив медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит РИА Новости) приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана. Вместе с тем желаем скорейшего выздоровления нашему коллеге Юре.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.