Тяжелораненому военному корреспонденту РИА Новости проводят операцию

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Тяжелораненому военному корреспонденту РИА Новости Юрию Войткевичу проводят операцию, после этого его доставят в Москву, сообщил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Юрий Войткевич ранен, сейчас его оперируют. Тяжелое ранение, но жизни, кажется, ничего не угрожает. После операции мы доставим его в Москву", - сказал Киселев в эфире телеканала " Россия 24"

Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ

Коллектив медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит РИА Новости) приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана. Вместе с тем желаем скорейшего выздоровления нашему коллеге Юре.