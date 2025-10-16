Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре начнут строить вторую очередь канализационного коллектора
20:50 16.10.2025 (обновлено: 11:08 17.10.2025)
В Краснодаре начнут строить вторую очередь канализационного коллектора
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Краснодар
Вид на Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 16 окт - РИА Новости. Строительство второй очереди канализационного коллектора в Краснодаре начнут в 2026 году, заявку поддержала правительственная комиссия по региональному развитию, проект представил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.
По данным пресс-службы, Вениамин Кондратьев представил новый проект на замену одобренных правкомиссией в августе этого года. При этом глава региона отметил, что объекты, заявленные ранее, безусловно, имеют большое значение для развития края, но, в первую очередь, нужно снять острую проблему кубанской столицы - достроить Головной канализационный коллектор. Заявку на получение инфраструктурного кредита для реализации проекта поддержал на заседании правкомиссии зампред правительства России Марат Хуснуллин.
"Для краевого центра этот проект критически важен. В Краснодаре растет население, это один из самых быстрорастущих городов России. Из-за высокой степени износа коллектора участились аварии - кратно. Новый объект решит эту проблему и снимет инфраструктурные ограничения для развития бизнеса", - сказал на заседании Кондратьев, его слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что от головного коллектора зависят три инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций более 18 миллиардов рублей. Реализация позволит создать 660 рабочих мест и обеспечить прирост валового регионального продукта на 65 миллиардов рублей.
"С вводом головного коллектора повысится качество водоотведения для более чем 400 тысяч краснодарцев. Это треть жителей города. Проект получил положительные заключения всех органов федеральной власти. В целом его реализация окажет благотворное влияние на экологическое состояние реки Кубань и на акваторию Азовского побережья", - добавил Кондратьев.
 
Краснодарский крайСтроительствоКраснодарРоссияКраснодарский крайВениамин КондратьевМарат Хуснуллин
 
 
