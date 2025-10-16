В Краснодаре начнут строить вторую очередь канализационного коллектора

КРАСНОДАР, 16 окт - РИА Новости. Строительство второй очереди канализационного коллектора в Краснодаре начнут в 2026 году, заявку поддержала правительственная комиссия по региональному развитию, проект представил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Марат Хуснуллин. По данным пресс-службы, Вениамин Кондратьев представил новый проект на замену одобренных правкомиссией в августе этого года. При этом глава региона отметил, что объекты, заявленные ранее, безусловно, имеют большое значение для развития края, но, в первую очередь, нужно снять острую проблему кубанской столицы - достроить Головной канализационный коллектор. Заявку на получение инфраструктурного кредита для реализации проекта поддержал на заседании правкомиссии зампред правительства России

"Для краевого центра этот проект критически важен. В Краснодаре растет население, это один из самых быстрорастущих городов России. Из-за высокой степени износа коллектора участились аварии - кратно. Новый объект решит эту проблему и снимет инфраструктурные ограничения для развития бизнеса", - сказал на заседании Кондратьев, его слова приводит пресс-служба.

Отмечается, что от головного коллектора зависят три инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций более 18 миллиардов рублей. Реализация позволит создать 660 рабочих мест и обеспечить прирост валового регионального продукта на 65 миллиардов рублей.