Тюменская область и "Россети Тюмень" договорились о сотрудничестве
20:33 16.10.2025 (обновлено: 11:09 17.10.2025)
Тюменская область и "Россети Тюмень" договорились о сотрудничестве
Тюменская область и "Россети Тюмень" договорились о сотрудничестве
ТЮМЕНЬ, 16 окт – РИА Новости. Правительство Тюменской области и компания "Россети Тюмень" подписали соглашение о сотрудничестве, которое станет основой для долгосрочного развития энергосистемы, сообщил губернатор Александр Моор.
"На Российской энергетической неделе в Москве подписали соглашение о сотрудничестве с компанией "Россети Тюмень". Соглашение станет основой для долгосрочного развития энергосистемы. Работа направлена на повышение надёжности электроснабжения, синхронизацию планов развития территорий и инфраструктуры, внедрение энергоэффективных решений", - написал Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что в Тюменской области высокий темп промышленного и гражданского строительства, регион входит в число лидеров по привлечению инвестиций. Это требует постоянного развития электроэнергетического комплекса и надёжного обеспечения новых объектов энергоресурсами. По его словам, "Россети Тюмень" – ответственный и устойчивый партнёр. За последние пять лет компания инвестировала в энергосистему области более 23 миллиардов рублей, обеспечила технологическое присоединение почти 29 тысяч потребителей, подала электроэнергию в более чем 130 школ, больниц и детских садов.
 
Тюменская область
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
