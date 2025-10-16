Рейтинг@Mail.ru
Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:30 16.10.2025 (обновлено: 17:01 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/rossiya-2048663489.html
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 16.10.2025
Международные резервы России обновили исторический максимум
Российские международные резервы выросли до 729,5 миллиарда долларов, достигнув нового рекорда, сообщил Центробанк. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T16:30:00+03:00
2025-10-16T17:01:00+03:00
хорошие новости
экономика
россия
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801026266_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_56f97bd17bfeb5e1ead1c0d7a1cd56f5.jpg
https://ria.ru/20251015/zoloto-2048251863.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801026266_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f184649e9c08a70ff660169df14e698d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, мвф
Хорошие новости, Экономика, Россия, МВФ
Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы РФ обновили исторический максимум и составили $729,5 млрд

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские международные резервы выросли до 729,5 миллиарда долларов, достигнув нового рекорда, сообщил Центробанк.
«
"Международные резервы по состоянию на конец дня 10 октября 2025 года составили 729,5 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 7,0 миллиарда долларов США, или на 1,0%, в основном из-за положительной переоценки", — говорится в публикации.
По состоянию на конец дня 3 октября они составляли 722,5 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы России — высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

За прошлый год международные резервы увеличились на 1,8 процента и на 1 января 2025-го составляли 609,1 миллиарда долларов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Золото помогает России и Китаю противостоять Западу
Вчера, 08:00
 
Хорошие новостиЭкономикаРоссияМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала