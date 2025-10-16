https://ria.ru/20251016/rossiya-2048663489.html
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум
Российские международные резервы выросли до 729,5 миллиарда долларов, достигнув нового рекорда, сообщил Центробанк. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T16:30:00+03:00
2025-10-16T16:30:00+03:00
2025-10-16T17:01:00+03:00
хорошие новости
экономика
россия
мвф
россия
экономика, россия, мвф
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы РФ обновили исторический максимум и составили $729,5 млрд
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские международные резервы выросли до 729,5 миллиарда долларов, достигнув нового рекорда, сообщил Центробанк.
«
"Международные резервы по состоянию на конец дня 10 октября 2025 года составили 729,5 миллиарда долларов США
, увеличившись за неделю на 7,0 миллиарда долларов США, или на 1,0%, в основном из-за положительной переоценки", — говорится в публикации.
По состоянию на конец дня 3 октября они составляли 722,5 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы России — высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.
За прошлый год международные резервы увеличились на 1,8 процента и на 1 января 2025-го составляли 609,1 миллиарда долларов.