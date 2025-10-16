Оренбуржье получит 600 миллионов рублей на преодоление последствий паводка

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Правительство РФ направит 600 миллионов рублей Оренбургской области на преодоление последствий паводка, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Предусмотрим средства для Оренбургской области, где ранее прошли паводки. В прошлом году там случился серьезный подъем воды, что нанесло ущерб тысячам местных жителей, были повреждены частные и многоквартирные дома, дороги, объекты инфраструктуры", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
Российский премьер отметил, что власти Оренбургской области оперативно предоставили средства на ремонт или приобретение жилья пострадавшим гражданам
"Теперь для компенсации этих расходов правительство направит дополнительно бюджету региона свыше 600 миллионов рублей", - добавил он.
В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.