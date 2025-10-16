Мишустин поручил стабилизировать ситуацию в ЖКХ в приграничных регионах

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ в приграничье, чтобы в наиболее пострадавших населенных пунктах все были обеспечены теплом и водой.