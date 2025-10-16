Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил стабилизировать ситуацию в ЖКХ в приграничных регионах - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/rossiya-2048644058.html
Мишустин поручил стабилизировать ситуацию в ЖКХ в приграничных регионах
Мишустин поручил стабилизировать ситуацию в ЖКХ в приграничных регионах - РИА Новости, 16.10.2025
Мишустин поручил стабилизировать ситуацию в ЖКХ в приграничных регионах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ в приграничье, чтобы в наиболее пострадавших населенных пунктах все были... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T15:40:00+03:00
2025-10-16T15:40:00+03:00
жкх
россия
брянская область
михаил мишустин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589716079_0:263:3028:1966_1920x0_80_0_0_96d25f734f08d6df9853e84399b3e1df.jpg
https://ria.ru/20251003/podderzhka-2046251019.html
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589716079_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_08b3aa6ef998597adde767b410c49a52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, россия, брянская область, михаил мишустин, экономика
ЖКХ, Россия, Брянская область, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин поручил стабилизировать ситуацию в ЖКХ в приграничных регионах

Мишустин поручил стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ в приграничных регионах

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ в приграничье, чтобы в наиболее пострадавших населенных пунктах все были обеспечены теплом и водой.
"На многих территориях уже устанавливается зимняя погода. Очень важно, чтобы теплом и водой были обеспечены жилые дома, организации в наиболее пострадавших населенных пунктах Белгородской, Брянской областей. И там надо приобрести модульные котельные, стабилизировать ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 3 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
На поддержку бизнеса в приграничье выделили более четырех миллиардов рублей
3 октября, 17:53
 
ЖКХРоссияБрянская областьМихаил МишустинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала