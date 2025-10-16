Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Марокко намерен встретиться с Патрушевым - РИА Новости, 16.10.2025
15:13 16.10.2025
Глава МИД Марокко намерен встретиться с Патрушевым
Глава МИД Марокко намерен встретиться с Патрушевым
Глава МИД Марокко намерен встретиться с Патрушевым
Глава МИД Марокко Насер Бурита заявил, что намерен встретиться в пятницу с вице-премьером России Дмитрием Патрушевым, отметив, что предстоит обсудить экономику...
в мире
россия
марокко
дмитрий патрушев
сергей лавров
россия
марокко
в мире, россия, марокко, дмитрий патрушев, сергей лавров
В мире, Россия, Марокко, Дмитрий Патрушев, Сергей Лавров
Глава МИД Марокко намерен встретиться с Патрушевым

Глава МИД Марокко Бурита обсудит с Патрушевым экономику двух стран

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита перед началом встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита перед началом встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита перед началом встречи в Москве
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава МИД Марокко Насер Бурита заявил, что намерен встретиться в пятницу с вице-премьером России Дмитрием Патрушевым, отметив, что предстоит обсудить экономику двух стран.
"Завтра пройдёт восьмое заседание СМПК, и Дмитрий Патрушев, который возглавляет российскую сторону в МПК, проведёт со мной контакты. Мы обсудим экономические вопросы, как можем двигаться вперёд на данном направлении. МПК действительно является важным элементом двустороннего сотрудничества, затрагивает вопросы гуманитарного характера, образования, других сфер", - сказал он по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Он добавил, что завтра стороны намерены рассмотреть, как можно интенсифицировать её работу и "принять серьёзное решение".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Король Марокко передал Путину приветствие
