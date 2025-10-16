Рейтинг@Mail.ru
Россия готова помочь разрешить ближневосточную ситуацию, заявил Лавров - РИА Новости, 16.10.2025
14:02 16.10.2025
Россия готова помочь разрешить ближневосточную ситуацию, заявил Лавров
Россия готова содействовать урегулированию ситуации в регионе Ближнего Востока с заинтересованными в этом странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров
Россия готова помочь разрешить ближневосточную ситуацию, заявил Лавров

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия готова содействовать урегулированию ситуации в регионе Ближнего Востока с заинтересованными в этом странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров со своим коллегой из Марокко Насером Буритой.
"Уделяем сегодняшним переговорам большое внимание, учитывая непростую ситуацию на международной арене, в том числе, те неоднозначные события, которые происходят в вашем регионе – на Ближнем Востоке, на севере Африки. Россия готова содействовать урегулированию проблем в этих частях мира вместе с другими заинтересованными государствами", - заявил он.
В четверг в Москве начались переговоры глав МИД России и Марокко Сергея Лаврова и Насера Буриты. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне заявила, что на переговорах министров будут предметно рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего поступательного развития двусторонних отношений.
Кроме того, стороны также обсудят представляющие взаимный интерес актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня с акцентом на положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Сахаро-Сахельском регионе.
Спецпосланник Аббаса назвал Россию важным игроком на Ближнем Востоке
