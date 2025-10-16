Россия готова помочь разрешить ближневосточную ситуацию, заявил Лавров

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия готова содействовать урегулированию ситуации в регионе Ближнего Востока с заинтересованными в этом странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров со своим коллегой из Марокко Насером Буритой.