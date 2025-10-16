Рейтинг@Mail.ru
Чиновники из России и США проведут встречу на следующей неделе - РИА Новости, 16.10.2025
20:35 16.10.2025
Чиновники из России и США проведут встречу на следующей неделе
Чиновники РФ и США проведут встречу на следующей неделе, США представит госсекретарь Марко Рубио, место проведения определят позднее, заявил американский... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T20:35:00+03:00
2025-10-16T20:35:00+03:00
в мире
россия
сша
марко рубио
дональд трамп
владимир путин
в мире, россия, сша, марко рубио, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Владимир Путин
Чиновники из России и США проведут встречу на следующей неделе

Рубио встретится с российскими чиновниками на следующей неделе

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Чиновники РФ и США проведут встречу на следующей неделе, США представит госсекретарь Марко Рубио, место проведения определят позднее, заявил американский президент Дональд Трамп.
"В заключение телефонного разговора мы договорились о встрече наших высокопоставленных советников на следующей неделе. Первые встречи с американской стороны проведет госсекретарь Марко Рубио, а также ряд других лиц, чьи имена будут определены. Место встречи будет определено позже", - написал Трамп в соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Белый дом назвал телефонный разговор Путина и Трампа продуктивным
© 2025 МИА «Россия сегодня»
