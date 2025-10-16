https://ria.ru/20251016/rossija-2048717181.html
Чиновники из России и США проведут встречу на следующей неделе
Чиновники из России и США проведут встречу на следующей неделе - РИА Новости, 16.10.2025
Чиновники из России и США проведут встречу на следующей неделе
Чиновники РФ и США проведут встречу на следующей неделе, США представит госсекретарь Марко Рубио, место проведения определят позднее, заявил американский... РИА Новости, 16.10.2025
