Россия и Вьетнам обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере - РИА Новости, 16.10.2025
18:52 16.10.2025
Россия и Вьетнам обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере
Россия и Вьетнам обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере
Россия и Вьетнам обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере

Здание посольства Социалистической республики Вьетнам в Москве
Здание посольства Социалистической республики Вьетнам в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и заместитель премьер-министра, министра иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон на полях Российской энергетической недели рассмотрели перспективные направления сотрудничества в газовой сфере, сообщил "Газпром".
"На полях Российской энергетической недели состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шона. Стороны рассмотрели актуальные и перспективные направления сотрудничества в газовой сфере", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
"Раз в двадцать лет". Миллер раскрыл, что ждет Европу зимой
"Раз в двадцать лет". Миллер раскрыл, что ждет Европу зимой
9 октября, 19:34
 
