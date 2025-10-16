https://ria.ru/20251016/rossija-2048701606.html
Россия и Вьетнам обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере
Россия и Вьетнам обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере - РИА Новости, 16.10.2025
Россия и Вьетнам обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и заместитель премьер-министра, министра иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон на полях Российской энергетической недели... РИА Новости, 16.10.2025
Россия и Вьетнам обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере
Миллер обсудил с главой МИД Вьетнама Шоном перспективы сотрудничества