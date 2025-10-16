https://ria.ru/20251016/rossija-2048627369.html
Путин рассказал об возможностях России в сфере ядерной энергетики
Путин рассказал об возможностях России в сфере ядерной энергетики - РИА Новости, 16.10.2025
Путин рассказал об возможностях России в сфере ядерной энергетики
Россия единственная в мире обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T14:58:00+03:00
2025-10-16T14:58:00+03:00
2025-10-16T14:58:00+03:00
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048620298_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_deeba0f823801968b47c116016bd2297.jpg
https://ria.ru/20250402/putin-2008894488.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048620298_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_65f34d5d8d97a8d901d373ad2bfbf25e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал об возможностях России в сфере ядерной энергетики
Путин: Россия одна обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики