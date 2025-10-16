Рейтинг@Mail.ru
16.10.2025
14:52 16.10.2025
Россия в течение 15 лет планирует ввести 29 гигаватт мощности АЭС
Россия в течение 15 лет планирует ввести 29 гигаватт мощности АЭС - РИА Новости, 16.10.2025
Россия в течение 15 лет планирует ввести 29 гигаватт мощности АЭС
Россия на горизонте 15 лет планирует ввести более 29 гигаватт мощности атомных электростанций, включая малые АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2025
Россия в течение 15 лет планирует ввести 29 гигаватт мощности АЭС

Путин: на горизонте 15 лет планируется ввод 29 гигаватт мощности АЭС

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия на горизонте 15 лет планирует ввести более 29 гигаватт мощности атомных электростанций, включая малые АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.
России на горизонте полутора десятков лет запланирован ввод более 29 гигаватт мощности атомных электростанций, включая малые АЭС", - сказал Путин во время выступления на международном форуме" Российская энергетическая неделя" в Москве.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Россию могут посчитать неудобным конкурентом для Запада, заявил Путин
Россия Москва Владимир Путин Экономика
 
 
