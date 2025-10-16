https://ria.ru/20251016/rossija-2048625214.html
Россия в течение 15 лет планирует ввести 29 гигаватт мощности АЭС
Россия в течение 15 лет планирует ввести 29 гигаватт мощности АЭС - РИА Новости, 16.10.2025
Россия в течение 15 лет планирует ввести 29 гигаватт мощности АЭС
Россия на горизонте 15 лет планирует ввести более 29 гигаватт мощности атомных электростанций, включая малые АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T14:52:00+03:00
2025-10-16T14:52:00+03:00
2025-10-16T14:52:00+03:00
россия
москва
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048615277_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_b9a3b6f0b2da5e5414b44c947c8ede12.jpg
https://ria.ru/20251016/rossiya-2048623962.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048611769_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_196f60786c4f71c6c3cc8131ec6b2ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, экономика
Россия, Москва, Владимир Путин, Экономика
Россия в течение 15 лет планирует ввести 29 гигаватт мощности АЭС
Путин: на горизонте 15 лет планируется ввод 29 гигаватт мощности АЭС