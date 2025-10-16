Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о позиции России на нефтяном рынке
14:24 16.10.2025
Путин рассказал о позиции России на нефтяном рынке
Путин рассказал о позиции России на нефтяном рынке
Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против страны недобросовестной конкуренции, заявил президент РФ... РИА Новости, 16.10.2025
экономика
россия
владимир путин
российская энергетическая неделя — 2025
россия
экономика, россия, владимир путин, российская энергетическая неделя — 2025
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российская энергетическая неделя — 2025
Путин рассказал о позиции России на нефтяном рынке

Путин: Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против страны недобросовестной конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против нас механизмов недобросовестной конкуренции", - сказал Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Путин пообещал представить взгляд России на вызовы, стоящие перед ТЭК
Экономика Россия Владимир Путин Российская энергетическая неделя — 2025
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
