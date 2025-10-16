Выдворенный из Латвии пенсионер рассказал, чем хочется заняться России

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пенсионер Григорий Еременко, выдворенный латвийскими властями, рассказал РИА Новости, что хочет поехать в Псков, рыбачить и путешествовать по России.
"Хочу поехать в Псков или в Псковскую область, в какую-нибудь деревеньку заниматься рыбалкой, тихой охотой, ягоды собирать, где-то грядочку посадить, лучок, чесночок. Главное в этом возрасте шевелиться. Все", - сказал он.
Пенсионер также рассказал, что хотел бы путешествовать по России.
Накануне, как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, полицейские вручили 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, российский паспорт.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября.
Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего нужно было сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.