Выдворенный из Латвии пенсионер рассказал, чем хочется заняться России - РИА Новости, 16.10.2025
09:33 16.10.2025
Выдворенный из Латвии пенсионер рассказал, чем хочется заняться России
Выдворенный из Латвии пенсионер рассказал, чем хочется заняться России
Пенсионер Григорий Еременко, выдворенный латвийскими властями, рассказал РИА Новости, что хочет поехать в Псков, рыбачить и путешествовать по России. РИА Новости, 16.10.2025
Выдворенный из Латвии пенсионер рассказал, чем хочется заняться России

Выдворенный из Латвии пенсионер Еременко рассказал, что хочет поехать в Псков

© МВД РоссииПолицейские помогают 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, получить российский паспорт
Полицейские помогают 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, получить российский паспорт - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© МВД России
Полицейские помогают 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, получить российский паспорт
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пенсионер Григорий Еременко, выдворенный латвийскими властями, рассказал РИА Новости, что хочет поехать в Псков, рыбачить и путешествовать по России.
"Хочу поехать в Псков или в Псковскую область, в какую-нибудь деревеньку заниматься рыбалкой, тихой охотой, ягоды собирать, где-то грядочку посадить, лучок, чесночок. Главное в этом возрасте шевелиться. Все", - сказал он.
Участник мероприятия, посвященного памяти Латышского добровольческого легиона СС - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Выдворенный из Латвии пенсионер рассказал об отношении властей к русским
07:07
Пенсионер также рассказал, что хотел бы путешествовать по России.
Накануне, как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, полицейские вручили 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, российский паспорт.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября.
Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего нужно было сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Госдума призвала проработать ответные меры на высылку россиян из Латвии
