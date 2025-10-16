Рейтинг@Mail.ru
Роскачество проверило 19 торговых марок сардин с маслом
06:27 16.10.2025
Роскачество проверило 19 торговых марок сардин с маслом
Роскачество проверило 19 торговых марок сардин с маслом - РИА Новости, 16.10.2025
Роскачество проверило 19 торговых марок сардин с маслом
Роскачество проверило продукцию 19 торговых марок консервированных сардин с маслом, выявило несоответствия ГОСТу по консистенции, вкусу и укладке рыбы у марок... РИА Новости, 16.10.2025
экономика, роскачество
Экономика, Роскачество
Роскачество проверило 19 торговых марок сардин с маслом

Роскачество выявило несоответствия вкуса у двух марок консервов с сардинами

© РИА Новости / Сергей Красноухов
Производство рыбных консервов
Производство рыбных консервов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Производство рыбных консервов. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Роскачество проверило продукцию 19 торговых марок консервированных сардин с маслом, выявило несоответствия ГОСТу по консистенции, вкусу и укладке рыбы у марок "Fish Перекус" и "Балтийский невод", рассказали РИА Новости в организации.
Там уточнили, что были проведены исследования продукции следующих торговых марок: "Азбука моря", "Южморрыбфлот", "Красная цена", Fish House, "Доброфлот", "Примрыбснаб", Aro, "Барс", "Каждый день", "Рыбпромпродукт", "Вкусные консервы", "Русский рыбный мир", "Балтийский невод", "Сохраним традиции", "За Родину", "5 морей", "Fish Перекус", "Рыбное меню", "Владкон".
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Роскачество назвало безопасные стиральные порошки
29 мая, 06:17
"Роскачество исследовало 19 торговых марок консервов "Сардины с добавлением масла" по 59 показателям безопасности, качества и достоверности маркировке. По результатам исследования шесть торговых марок соответствуют обязательным требованиям законодательства и требованиям опережающего стандарта Роскачества. Тем самым они могут претендовать на присвоение государственного Знака качества", - говорится в сообщении.
"У двух торговых марок ("Балтийский невод" и "Fish Перекус") выявлены несоответствия органолептическим свойствам (характеристики, которые можно оценить с помощью органов чувств - ред.) по консистенции, вкусу и порядку укладки рыбы, прописанным в ГОСТе", - добавляется там.
В организации отметили, что все консервы безопасны с точки зрения микробиологии, нормы промышленной стерильности все производители также соблюдают. Также в консервах не обнаружено нарушения допустимых законодательством норм кадмия, свинца, ртути и гистамина. Все проверенные образцы соответствуют нормативам по содержанию соли (1,2-2%).
"В продукции двух марок ("Fish Перекус" и "Рыбное меню") недостоверно указана масса нетто - фактический вес оказался больше заявленного", - указывается в сообщении.
Продажа рыбы в магазине - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Роскачество рассказало, как выбрать красную слабосоленую рыбу
22 февраля, 07:49
Кроме того, подчеркивается, что по результатам лабораторных испытаний во всех исследованных консервах рыба именно того вида, который заявили производители. У 13 торговых марок это сардины тихоокеанские или дальневосточные (иваси), в продукции еще 6 марок сардины атлантические (или европейские).
По словам экспертов Роскачества, шесть торговых марок - "Азбука моря", "Барс", "Доброфлот", "5 морей", "Примрыбснаб", Fish House - показали наивысший уровень качества и соответствуют требованиям опережающего стандарта организации. Это дает им право претендовать на получение государственного знака качества после аудита производства.
В организации также напомнили, что сардины - богатый источник белка, полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, а также таких микроэлементов, как йод, селен и фосфор. Но это жирный продукт (содержание жира от 9,6 до 24%), поэтому его следует употреблять в меру.
При выборе продукции эксперты советуют обращать внимание на наличие знака качества. Также стоит проверить целостность банки, срок годности. После вскрытия необходимо обратить внимание на цвет и прозрачность масла, целостность кусочков рыбы и отсутствие посторонних включений.
Фрукты / Рыба / Мясо - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Роскачество выявило проблемы со спортивным протеином 17 брендов
18 сентября, 06:44
 
ЭкономикаРоскачество
 
 
