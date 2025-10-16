Папа римский осудил использование голода как оружия в конфликтах

Рейтинг@Mail.ru
Религия
 
17:57 16.10.2025
Папа Римский Лев XIV осудил использование голода как оружия в современных конфликтах, заявив, что тем самым людей лишают самого главного - права на жизнь.
Папа римский Лев XIV
© AP Photo / Tiziana Fabi
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV осудил использование голода как оружия в современных конфликтах, заявив, что тем самым людей лишают самого главного - права на жизнь.
"Нынешние сценарии конфликтов вновь включили в себя использование продуктов питания как оружия... мы - свидетели продолжительного использования этой жестокой стратегии, которая обрекает мужчин, женщин и детей на голод, отбирая у них самое основополагающее право - право на жизнь", - заявил папа Римский, выступая на мероприятии в честь 80-летия существования Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Его речь была опубликована пресс-службой Святого Престола.
В своей речи папа Римский порицает, в том числе, политиков, которые впустую тратят время и ресурсы на бесполезные беседы, тогда как те, кому они должны служить, забыты. Он подчеркнул, что ситуация с голодом - это знак бездушной экономики, спорной модели развития и несправедливой системы распределения ресурсов.
Ранее был опубликован совместный доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Всемирной продовольственной программы, в котором сообщалось о стремительном ухудшении ситуации с продовольственной безопасностью в 13 странах мира, пять из которых - Судан, Палестина, Южный Судан, Гаити и Мали - находятся на грани голода и нуждаются в немедленном международном вмешательстве.
