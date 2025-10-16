https://ria.ru/20251016/religiya-2048689241.html
Папа римский осудил использование голода как оружия в конфликтах
Папа римский осудил использование голода как оружия в конфликтах - РИА Новости, 16.10.2025
Папа римский осудил использование голода как оружия в конфликтах
Папа Римский Лев XIV осудил использование голода как оружия в современных конфликтах, заявив, что тем самым людей лишают самого главного - права на жизнь. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T17:57:00+03:00
2025-10-16T17:57:00+03:00
2025-10-16T17:57:00+03:00
религия
в мире
судан
палестина
южный судан
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029922877_0:62:2541:1491_1920x0_80_0_0_4fee511dc9c3316d3d1f48d55d53dd5c.jpg
https://ria.ru/20250508/papa-2015867942.html
судан
палестина
южный судан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029922877_59:0:2318:1694_1920x0_80_0_0_66d19577efb336296d1b094a839475ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, палестина, южный судан, оон
Религия, В мире, Судан, Палестина, Южный Судан, ООН
Папа римский осудил использование голода как оружия в конфликтах
Папа Римский Лев XIV осудил использование голода как оружия в конфликтах
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV осудил использование голода как оружия в современных конфликтах, заявив, что тем самым людей лишают самого главного - права на жизнь.
"Нынешние сценарии конфликтов вновь включили в себя использование продуктов питания как оружия... мы - свидетели продолжительного использования этой жестокой стратегии, которая обрекает мужчин, женщин и детей на голод, отбирая у них самое основополагающее право - право на жизнь", - заявил папа Римский, выступая на мероприятии в честь 80-летия существования Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
. Его речь была опубликована пресс-службой Святого Престола.
В своей речи папа Римский порицает, в том числе, политиков, которые впустую тратят время и ресурсы на бесполезные беседы, тогда как те, кому они должны служить, забыты. Он подчеркнул, что ситуация с голодом - это знак бездушной экономики, спорной модели развития и несправедливой системы распределения ресурсов.
Ранее был опубликован совместный доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Всемирной продовольственной программы, в котором сообщалось о стремительном ухудшении ситуации с продовольственной безопасностью в 13 странах мира, пять из которых - Судан
, Палестина
, Южный Судан
, Гаити
и Мали
- находятся на грани голода и нуждаются в немедленном международном вмешательстве.