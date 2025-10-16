Папа римский осудил использование голода как оружия в конфликтах

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV осудил использование голода как оружия в современных конфликтах, заявив, что тем самым людей лишают самого главного - права на жизнь.

В своей речи папа Римский порицает, в том числе, политиков, которые впустую тратят время и ресурсы на бесполезные беседы, тогда как те, кому они должны служить, забыты. Он подчеркнул, что ситуация с голодом - это знак бездушной экономики, спорной модели развития и несправедливой системы распределения ресурсов.