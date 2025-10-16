https://ria.ru/20251016/putin-2048722427.html
Путин и Трамп провели восьмой по счету телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в четверг провели восьмой по счету телефонный разговор, рассказал журналистам помощник президента РФ... РИА Новости, 16.10.2025
Путин и Трамп провели восьмой по счету телефонный разговор
Ушаков: Путин и Трамп провели восьмой по счету телефонный разговор