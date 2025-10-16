https://ria.ru/20251016/putin-2048621337.html
Путин оценил скорость импортозамещения оборудования в ТЭК
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские компании ТЭК довольно быстро "пошли вперед" по замене западного оборудования, заявил президент России Владимир Путин.
"Здесь, на полях "Энергонедели" прошло, насколько я знаю, заседание координационного совета по импортозамещению оборудования в нефтегазовом секторе. Знаете, на самом деле, что получилось? Я разговариваю с нашими компаниями, с некоторыми. Ну да, сначала, что греха таить, занимались обратным, так называемым, обратным инжинирингом. Но потом довольно быстро пошли вперёд", - сказал Путин
на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.