Путин призвал повысить добычу трудноизвлекаемых запасов газа
Путин призвал повысить добычу трудноизвлекаемых запасов газа - РИА Новости, 16.10.2025
Путин призвал повысить добычу трудноизвлекаемых запасов газа
Россия сохраняет добычу газа на высоком уровне, но нужно повысить добычу трудноизвлекаемых запасов, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T14:27:00+03:00
2025-10-16T14:27:00+03:00
2025-10-16T15:00:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048615277_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_b9a3b6f0b2da5e5414b44c947c8ede12.jpg
россия
Новости
ru-RU
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российская энергетическая неделя — 2025
