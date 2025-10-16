https://ria.ru/20251016/putin-2048613470.html
Путин рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей
Путин рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей - РИА Новости, 16.10.2025
Путин рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей
Отказ от покупки российских энергоносителей обернулся падением оборота промышленности и ростом цен в тех странах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2025
Путин рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей
Путин: отказ от российских энергоносителей привел к росту цен в ЕС