Рейтинг@Mail.ru
Лихачев назвал российскую атомную промышленность суверенной - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 16.10.2025 (обновлено: 15:29 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/promyshlennost-2048638696.html
Лихачев назвал российскую атомную промышленность суверенной
Лихачев назвал российскую атомную промышленность суверенной - РИА Новости, 16.10.2025
Лихачев назвал российскую атомную промышленность суверенной
Российская атомная промышленность суверенна, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T15:22:00+03:00
2025-10-16T15:29:00+03:00
алексей лихачев
экономика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039842481_0:70:3314:1934_1920x0_80_0_0_ea4d2a00f70055da77cd3dc170b0a390.jpg
https://ria.ru/20251016/zadachi-2048634444.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039842481_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_55a62511af4f2f72dd88fda825dcd018.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей лихачев, экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Алексей Лихачев, Экономика, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев назвал российскую атомную промышленность суверенной

Лихачев заявил о суверенности российской атомной промышленности

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российская атомная промышленность суверенна, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"На сегодняшний день мы можем откровенно сказать, что и в технологическом - не только в содержательном, но и в технологическом аспекте сегодня атомная промышленность Российской Федерации является суверенной", - сказал Лихачев на пленарном заседании "Российской Энергетической недели".
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Новак рассказал об энергетических задачах России
15:12
 
Алексей ЛихачевЭкономикаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала