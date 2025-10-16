https://ria.ru/20251016/promyshlennost-2048638696.html
Лихачев назвал российскую атомную промышленность суверенной
Российская атомная промышленность суверенна, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 16.10.2025
Алексей Лихачев, Экономика, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев назвал российскую атомную промышленность суверенной
Лихачев заявил о суверенности российской атомной промышленности
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российская атомная промышленность суверенна, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"На сегодняшний день мы можем откровенно сказать, что и в технологическом - не только в содержательном, но и в технологическом аспекте сегодня атомная промышленность Российской Федерации является суверенной", - сказал Лихачев
на пленарном заседании "Российской Энергетической недели".
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.