Возрождать и развивать: Краснодарский край делает ставку на промышленность

Десять лет, в течение которых Краснодарским краем руководит губернатор Вениамин Кондратьев, ознаменованы развитием многих сфер: сельского хозяйства, туризма, социального строительства, транспорта. И если раньше считалось, что драйвером экономики региона являются АПК и туризм, то реальность последнего десятилетия внесла коррективы – Кубань стала еще и промышленным центром. Объем господдержки, в том числе из регионального бюджета, промпредприятий вырос более чем в 257 раз с 2016 года и в прошлом году достиг 3,7 миллиарда рублей. Подробнее о том, как меры господдержки позволили сделать рывок в индустриализации региона – в материале РИА Новости.

Темпы роста

Действительно, промышленность Кубани демонстрирует впечатляющий рост. Например, по такому показателю, как эффективность промышленной политики, по итогам 2023 года регион показал третий результат в России и теперь выступает наставником в развитии промышленного потенциала Амурской области, не участвуя в рейтинге 2024 года.

"Мы нарастили объем реализации промпродукции в 2,8 раза, достигнув в прошлом году 648 миллиардов рублей", – рассказал Вениамин Кондратьев журналистам.

По объемам отгрузки промышленной продукции Краснодарский край – один из ведущих Южном федеральном округе. Также регион лидирует в развитии промышленной инфраструктуры – индустриальных парков, промтехнопарков и промышленных кластеров.

"Наша стратегическая задача – развивать импортозамещение, строить индустриальные и промтехнопарки. Для этого предоставляем меры поддержки", – подчеркнул Кондратьев в мае 2025 года на встрече с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым.

Благодаря системной работе под руководством губернатора за десять лет промышленность Краснодарского края вышла на новый уровень.

"Рост в металлургии, станкостроении, производстве стройматериалов и других направлениях обеспечил внутренний рынок собственной продукцией и выход на внешние рынки", – отметил губернатор на встрече с журналистами в марте 2024 года.

Меры поддержки сработали

Одним из первых шагов к росту промышленности на Кубани стал закон "О промышленной политике в Краснодарском крае", который утвердил Вениамин Кондратьев после принятия региональным парламентом. Среди мер поддержки – финансовые и информационно-консультационные, помощь в научно-технической и инновационной деятельности.

Средства выделили уже в следующем, 2016 году, в рамках отраслевой госпрограммы развития краевой промышленности. Тогда объем финансирования составлял 14,4 миллиона рублей по двум направлениям субсидирования. Для сравнения, через девять лет, в 2025 году, на нужды промышленного комплекса Кубани предполагается направить уже 2,8 миллиарда рублей по восьми направлениям субсидирования в рамках госпрограммы, а также докапитализировав Фонд развития промышленности региона до 10 миллиардов рублей.

"Стимулирование отраслей промышленности позволило увеличить с 2016 года более чем в два раза объем отгрузки промышленной продукции собственного производства", – рассказал журналистам министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько в октябре 2024 года на площадке Международного форума-выставки InRussia-2024.

С 2017 года власти Кубани создают сеть индустриальных и промтехнопарков. Сегодня на федеральном уровне аккредитовано девять индустриальных парков и два промтехнопарка, общая площадь которых превышает 515 га. На их территориях размещено производство более чем 50 резидентов, создано свыше 3 тысяч рабочих мест.

"Сегодня в крае спрос на промышленную инфраструктуру превышает предложение. В результате инвесторы, в том числе из других регионов, не всегда могут подобрать площадку, обеспеченную необходимыми энергоресурсами, инженерными коммуникациями. Создание сети промпарков и промтехнопарков снимает этот вопрос, предлагая для размещения производств готовые решения", – рассказал губернатор журналистам в сентябре 2025 года.

В диалоге с предпринимателями

Следующим шагом стало создание в 2018 году Фонда развития промышленности (ФРП) Краснодарского края по инициативе главы региона. На старте капитализация Фонда составляла 500 миллионов рублей. Сегодня эта цифра превышает 10 миллиардов рублей.

За семь с половиной лет работы фонд профинансировал 366 льготных займов на сумму более 11,9 миллиарда рублей с учетом софинансирования федерального ФРП. Это средства, которые производители смогли направить на модернизацию и увеличение мощностей, закупку сырья и материалов.

"Экономический эффект получен ощутимый: на каждый рубль льготных займов фонда мы получили 2,2 рубля вложений в социально-экономическое развитие нашего региона", – уточнил Кондратьев в беседе с журналистами в сентябре 2025 года.

Сейчас в линейке продуктов фонда – 13 программ льготного заемного финансирования от 5 миллионов до 500 миллионов рублей. При этом ставка по программе "Импортозамещение", позволяющей развивать высокотехнологичные производства, составляет всего 0,1% в год. В России среди аналогичных организаций меньше ставки просто нет.

В числе мер поддержки промышленников Кубани есть и нефинансовые, но значимые для развития предприятий. Это льготное участие в краевых экспозициях на выставках международного и федерального масштабов под эгидой краевого министерства промышленной политики и Фонда развития промышленности региона, в инфотурах и каталогах, а также публикация информации о продукции и компетенциях производителей на Промышленном портале Краснодарского края.

Как рассказал журналистам губернатор, за семь лет провели 168 коллективных экспозиций, участниками которых стало более 1,3 тысячи производителей. По итогам презентаций заключено свыше 8,7 тысячи контрактов на общую сумму более 18 миллиардов рублей.

Всего с 2015 по 2024 год объем финансовой господдержки промпредприятий Кубани составил 13,8 миллиарда рублей. Благодаря этому увеличился не только объем отгрузки продукции собственного производства, но и частных инвестиций - рост почти в девять раз – с 7,4 миллиарда рублей до 65,9 миллиарда рублей. В результате объем налоговых поступлений в краевой бюджет от промпредприятий за этот период вырос в 2,9 раза – с 7,8 миллиарда рублей до 23,1 миллиарда рублей.

"Создали для бизнеса 210 мер господдержки в виде налоговых льгот, субсидий и грантов. Также действует свыше 30 программ и займов краевых фондов. Чтобы постоянно актуализировать преференции, находимся в диалоге с предпринимателями", – сообщил Кондратьев журналистам в июле текущего года.

Возрождение и развитие

Беспрецедентные меры региональной поддержки индустриального сектора кардинально изменили картину экономики края. В 2023 году кубанская промышленность впервые обогнала традиционно лидирующий агросектор по вкладу в ВРП: 12,8% против 10,3%. По объему производства обрабатывающая промышленность сравнялась с пищепромом, а по размеру инвестиций в проекты, которые еще только реализуют в крае, даже стала лидером – впервые в истории региона.

Сегодня в Краснодарском крае реализуется 45 крупных инвестпроектов в сфере промышленности на общую сумму 1,2 триллиона рублей, почти половина из них направлена на импортозамещение и развитие высокотехнологичных отраслей: станкостроительной, химической, фармацевтической, медицинской.

"Технологии становятся необходимым условием развития экономики, повышения качества и продолжительности жизни, благополучия людей. Регионы сегодня конкурируют не только за рынки и инвестиции, но и за технологическое лидерство. Мы хотим быть не просто лидерами, а добиться технологического превосходства. Уверен, у Кубани для этого есть все возможности", – отметил Кондратьев на стратегической сессии международного форума "Биопром" в Геленджике 6 октября 2025 года.

К слову, кубанским промышленникам удалось как возродить старые отрасли, так и создать новые.

"За последние восемь лет в крае восстановили утраченные отрасли – станкостроение, вагоностроение. Нарастили мощности металлургия и металлообработка, машиностроение, химическая и легкая промышленность, лесопромышленный комплекс. Созданы и активно развиваются новые для современной истории региона отрасли – пищевое машиностроение, радиоэлектроника, фармацевтическая и медицинская промышленность", – сообщил министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько в октябре 2024 года на площадке Международного форума-выставки InRussia-2024.

Технологическое лидерство и инновации

Краснодарский край активно включился в работу по национальным проектам технологического лидерства, среди которых "Беспилотные авиационные системы", "Средства производства и автоматизации", "Развитие многоспутниковой орбитальной группировки", "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", "Технологическое обеспечение биоэкономики".

Так, по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы" в регионе создается целый кластер для развития и интеграции БАС. Работают уже более 10 производителей, которые разрабатывают и выпускают БПЛА и их компоненты. В 2023 году краевой Фонд развития промышленности выделил производителям гранты на общую сумму 20 миллионов рублей на разработку опытных образцов летательных аппаратов и продукции электронной промышленности.

Один из ярких примеров возрождения индустриальных производств – Южный завод тяжелого станкостроения.

"Благодаря большой работе федеральных и краевых структур удалось сохранить ведущее предприятие тяжелого станкостроения и развить индустриальные технологии в этой отрасли – Южный завод тяжелого станкостроения усовершенствовал всю линейку продукции, которую раньше выпускал завод имени Седина, а также запустил в серию инновационные станки собственной разработки", – рассказал Кондратьев журналистам в июле 2025 года.

В планах – создать в Краснодаре Центр пищевого машиностроения. А в индустриальном парке "Краснодар" уже начала работать фабрика по производству композитных бассейнов.

"В Краснодарском крае мы делаем все, чтобы помочь нашим предприятиям развивать собственные технологии и осваивать новые линейки продукции в таких отраслях как станкостроение, машиностроение, радиоэлектроника, медицина, фармацевтика и других направлениях, зависящих от импорта. Для этого разработали специальные меры. Все это позволило за три года запустить 10 импортозамещающих промышленных производств. С поддержкой края подобные проекты реализуют еще 20 предприятий промышленного комплекса", – отметил губернатор на октябрьской встрече с журналистами.

Для сохранения промышленной инфраструктуры власти Кубани внесли изменения в Градостроительный кодекс, запретив перепрофилирование площадок бывших заводов и фабрик.