13:40 16.10.2025 (обновлено: 13:41 16.10.2025)
Выпуск кисломолочной продукции в Подмосковье вырос 2,7%
Выпуск кисломолочной продукции в Подмосковье вырос 2,7%
Продажа молочной продукции в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Производство кисломолочной продукции в Московской области за восемь месяцев 2025 года увеличилось на 2,7% и составило свыше 321,9 тысячи тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Отмечается, что значительный объем производства приходится на кефир и творог. Выпуск кисломолочного напитка увеличился на 2,2%, до 20,3 тысячи тонн. Производство творога выросло на 1,3%, достигнув 24,4 тысячи тонн.
По данным пресс-службы министерства, продукты из Московской области пользуются спросом и у зарубежных потребителей. За девять месяцев регион отгрузил 34 тысяч тонн продукции, которую поставляют в Беларусь, Китай, Казахстан, Саудовскую Аравию, Узбекистан и другие страны.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел новые автобусы и пообщался с водителями - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В округа Подмосковья передали 20 новых автобусов
Вчера, 15:18
 
