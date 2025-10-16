Выпуск кисломолочной продукции в Подмосковье вырос 2,7%

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Производство кисломолочной продукции в Московской области за восемь месяцев 2025 года увеличилось на 2,7% и составило свыше 321,9 тысячи тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Отмечается, что значительный объем производства приходится на кефир и творог. Выпуск кисломолочного напитка увеличился на 2,2%, до 20,3 тысячи тонн. Производство творога выросло на 1,3%, достигнув 24,4 тысячи тонн.