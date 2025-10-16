https://ria.ru/20251016/produktsiya-2048603312.html
Выпуск кисломолочной продукции в Подмосковье вырос 2,7%
Выпуск кисломолочной продукции в Подмосковье вырос 2,7% - РИА Новости, 16.10.2025
Выпуск кисломолочной продукции в Подмосковье вырос 2,7%
Производство кисломолочной продукции в Московской области за восемь месяцев 2025 года увеличилось на 2,7% и составило свыше 321,9 тысячи тонн, сообщает... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T13:40:00+03:00
2025-10-16T13:40:00+03:00
2025-10-16T13:41:00+03:00
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
китай
белоруссия
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790874140_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_34678f320024bc2fb7e38bc5194537d9.jpg
https://ria.ru/20251015/avtobus-2048407524.html
московская область (подмосковье)
китай
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790874140_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_1c02c339f0b91497895e9d6b04a2e9d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская область (подмосковье), китай, белоруссия, твой бизнес – новости
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье), Китай, Белоруссия, Твой бизнес – новости
Выпуск кисломолочной продукции в Подмосковье вырос 2,7%
Более 321,9 тысячи тонн кисломолочной продукции произвели в Подмосковье
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Производство кисломолочной продукции в Московской области за восемь месяцев 2025 года увеличилось на 2,7% и составило свыше 321,9 тысячи тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Отмечается, что значительный объем производства приходится на кефир и творог. Выпуск кисломолочного напитка увеличился на 2,2%, до 20,3 тысячи тонн. Производство творога выросло на 1,3%, достигнув 24,4 тысячи тонн.
По данным пресс-службы министерства, продукты из Московской области пользуются спросом и у зарубежных потребителей. За девять месяцев регион отгрузил 34 тысяч тонн продукции, которую поставляют в Беларусь, Китай, Казахстан, Саудовскую Аравию, Узбекистан и другие страны.