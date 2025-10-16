Рейтинг@Mail.ru
"Не продержится". В Европе сделали громкое заявление о войне с Россией
10:32 16.10.2025 (обновлено: 13:41 16.10.2025)
"Не продержится". В Европе сделали громкое заявление о войне с Россией
Европейские страны не смогут долго противостоять России в случае военного конфликта, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы"... РИА Новости, 16.10.2025
"Не продержится". В Европе сделали громкое заявление о войне с Россией

Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Европейские страны не смогут долго противостоять России в случае военного конфликта, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Нет сомнений, что Европа не сможет долго продержаться в конфликте на истощение с Россией. Война на Украине показывает, какими были бы реальные условия современных боевых действий. Россия способна производить оружие в больших количествах, за три месяца она производит то, что все страны НАТО производят за год", — заявил он.
Политик подчеркнул, что отправка европейских войск на Украину бессмысленна и приведет к эскалации конфликта и новым потерям.
"Когда коалиция добровольно заявляет о необходимости отправки западных войск на Украину, надо сказать, что это не изменит ход войны, в которой Россия побеждает, а лишь приведёт к новым потерям из-за современных методов ведения войны", — заключает Мема.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
