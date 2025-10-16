Политик подчеркнул, что отправка европейских войск на Украину бессмысленна и приведет к эскалации конфликта и новым потерям.

"Когда коалиция добровольно заявляет о необходимости отправки западных войск на Украину, надо сказать, что это не изменит ход войны, в которой Россия побеждает, а лишь приведёт к новым потерям из-за современных методов ведения войны", — заключает Мема.