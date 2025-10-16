https://ria.ru/20251016/pravitelstvo-2048637715.html
Правительство выделит средства на обеспечение приграничных субъектов теплом
Правительство РФ выделит средства на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах Приграничья, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.10.2025
Правительство профинансирует обеспечение приграничных субъектов теплом и водой