Правительство выделит средства на обеспечение приграничных субъектов теплом - РИА Новости, 16.10.2025
15:17 16.10.2025 (обновлено: 15:23 16.10.2025)
Правительство выделит средства на обеспечение приграничных субъектов теплом
Правительство выделит средства на обеспечение приграничных субъектов теплом - РИА Новости, 16.10.2025
Правительство выделит средства на обеспечение приграничных субъектов теплом
Правительство РФ выделит средства на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах Приграничья, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.10.2025
россия, брянская область, михаил мишустин
Россия, Брянская область, Михаил Мишустин
Правительство выделит средства на обеспечение приграничных субъектов теплом

Дом правительства РФ
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Правительство РФ выделит средства на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах Приграничья, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Президент неоднократно подчеркивал, что мы не должны оставлять без внимания и дополнительной помощи наши приграничные субъекты. На многих территориях уже устанавливается зимняя погода, очень важно, чтобы теплом и водой были обеспечены жилые дома и организации в наиболее пострадавших населенных пунктах Белгородской и Брянской областей, там надо приобрести модульные котельные, стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ. Сегодня мы выделим им необходимое финансирование", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Мишустин дал поручения по поддержке представителей стройотрасли
Россия Брянская область Михаил Мишустин
 
 
