Подозреваемому в организации пожара в Лос-Анджелесе предъявили обвинения
16.10.2025
Подозреваемому в организации пожара в Лос-Анджелесе предъявили обвинения
Американцу Джонатану Риндеркнехту по обвинению в умышленном поджоге, ставшем причиной самых крупных в истории Калифорнии лесных пожаров в январе, предъявлены...
Минюст предъявил обвинения подозреваемому в организации пожара в Лос-Анджелесе
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Американцу Джонатану Риндеркнехту по обвинению в умышленном поджоге, ставшем причиной самых крупных в истории Калифорнии лесных пожаров в январе, предъявлены обвинения, ему может грозить до 45 лет тюрьмы, сообщил офис генпрокурора США.
Федеральная прокуратура США
объявила об аресте 29-летнего Джонатана Риндеркнехта 8 октября.
"Джонатан Риндеркнехт ... обвиняется по трем пунктам: уничтожении имущества путем пожара, поджоге имущества, используемого в межгосударственной торговле, и поджоге древесины", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в случае признания виновным Риндеркнехту грозит обязательное минимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, а максимальное наказание может составить до 45 лет тюремного заключения.
Согласно материалам следствия, Риндеркнехт поджег траву в районе Пасифик-Палисейдс в канун Нового года, что привело к распространению пожара.
Ущерб от пожаров в Калифорнии
оценивают в сотни миллиардов долларов. Они начались 7 января и признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду. Позднее агентство Блумберг со ссылкой на данные компании Munich Re сообщило, что январские пожары в Лос-Анджелесе
привели к половине всех страховых убытков в мире за первое полугодие 2025 года, превзойдя убытки страховых компаний после катастрофы в японской Фукусиме
в 2011 году.