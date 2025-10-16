Подозреваемому в организации пожара в Лос-Анджелесе предъявили обвинения

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Американцу Джонатану Риндеркнехту по обвинению в умышленном поджоге, ставшем причиной самых крупных в истории Калифорнии лесных пожаров в январе, предъявлены обвинения, ему может грозить до 45 лет тюрьмы, сообщил офис генпрокурора США.

Федеральная прокуратура США объявила об аресте 29-летнего Джонатана Риндеркнехта 8 октября.

"Джонатан Риндеркнехт ... обвиняется по трем пунктам: уничтожении имущества путем пожара, поджоге имущества, используемого в межгосударственной торговле, и поджоге древесины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в случае признания виновным Риндеркнехту грозит обязательное минимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, а максимальное наказание может составить до 45 лет тюремного заключения.

Согласно материалам следствия, Риндеркнехт поджег траву в районе Пасифик-Палисейдс в канун Нового года, что привело к распространению пожара.