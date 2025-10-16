Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемому в организации пожара в Лос-Анджелесе предъявили обвинения - РИА Новости, 16.10.2025
04:35 16.10.2025
Подозреваемому в организации пожара в Лос-Анджелесе предъявили обвинения
Подозреваемому в организации пожара в Лос-Анджелесе предъявили обвинения
Подозреваемому в организации пожара в Лос-Анджелесе предъявили обвинения
Американцу Джонатану Риндеркнехту по обвинению в умышленном поджоге, ставшем причиной самых крупных в истории Калифорнии лесных пожаров в январе, предъявлены... РИА Новости, 16.10.2025
происшествия
лос-анджелес
калифорния
сша
лос-анджелес
калифорния
сша
происшествия, лос-анджелес, калифорния, сша
Происшествия, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Подозреваемому в организации пожара в Лос-Анджелесе предъявили обвинения

Минюст предъявил обвинения подозреваемому в организации пожара в Лос-Анджелесе

Пожар Хьюз вдоль озера Кастаик в Калифорнии
Пожар Хьюз вдоль озера Кастаик в Калифорнии
AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Пожар Хьюз вдоль озера Кастаик в Калифорнии. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Американцу Джонатану Риндеркнехту по обвинению в умышленном поджоге, ставшем причиной самых крупных в истории Калифорнии лесных пожаров в январе, предъявлены обвинения, ему может грозить до 45 лет тюрьмы, сообщил офис генпрокурора США.
Федеральная прокуратура США объявила об аресте 29-летнего Джонатана Риндеркнехта 8 октября.
"Джонатан Риндеркнехт ... обвиняется по трем пунктам: уничтожении имущества путем пожара, поджоге имущества, используемого в межгосударственной торговле, и поджоге древесины", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в случае признания виновным Риндеркнехту грозит обязательное минимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, а максимальное наказание может составить до 45 лет тюремного заключения.
Согласно материалам следствия, Риндеркнехт поджег траву в районе Пасифик-Палисейдс в канун Нового года, что привело к распространению пожара.
Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в сотни миллиардов долларов. Они начались 7 января и признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду. Позднее агентство Блумберг со ссылкой на данные компании Munich Re сообщило, что январские пожары в Лос-Анджелесе привели к половине всех страховых убытков в мире за первое полугодие 2025 года, превзойдя убытки страховых компаний после катастрофы в японской Фукусиме в 2011 году.
Происшествия, Лос-Анджелес, Калифорния, США
 
 
