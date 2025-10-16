СМИ: ЕС хочет обязать глав техкорпораций лично отвечать за защиту детей

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Европарламент рассмотрит предложение, согласно которому руководители крупных технологических компаний должны будут нести персональную ответственность за неспособность обеспечить несовершеннолетним безопасную среду на своих интернет-платформах, сообщает газета Politico со ссылкой на просмотренный документ.