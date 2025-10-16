Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС хочет обязать глав техкорпораций лично отвечать за защиту детей - РИА Новости, 16.10.2025
01:49 16.10.2025
СМИ: ЕС хочет обязать глав техкорпораций лично отвечать за защиту детей
СМИ: ЕС хочет обязать глав техкорпораций лично отвечать за защиту детей
Европарламент рассмотрит предложение, согласно которому руководители крупных технологических компаний должны будут нести персональную ответственность за... РИА Новости, 16.10.2025
в мире
европарламент
евросоюз
politico
РИА Новости
Новости
в мире, европарламент, евросоюз, politico
В мире, Европарламент, Евросоюз, Politico
СМИ: ЕС хочет обязать глав техкорпораций лично отвечать за защиту детей

Politico: ЕС хочет обязать глав техкорпораций лично отвечать за защиту детей

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Европарламент рассмотрит предложение, согласно которому руководители крупных технологических компаний должны будут нести персональную ответственность за неспособность обеспечить несовершеннолетним безопасную среду на своих интернет-платформах, сообщает газета Politico со ссылкой на просмотренный документ.
"Члены Европейского парламента хотят возложить на руководителей технологических компаний персональную ответственность за неспособность защитить детей в Интернете", - пишет издание.
Отмечается, что предложение касается платформ с более чем 45 миллионами пользователей в ЕС. Голосование по этой инициативе состоится в четверг на заседании парламентского комитета по внутреннему рынку.
В феврале 2024 года агентство Рейтер передавало, что Еврокомиссия начала формальные разбирательства в отношении социальной сети TikTok в соответствии с новым законом о цифровых услугах, чтобы проверить, делает ли соцсеть достаточно для "защиты детей".
