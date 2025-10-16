СМИ: ЕС хочет обязать глав техкорпораций лично отвечать за защиту детей

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Европарламент рассмотрит предложение, согласно которому руководители крупных технологических компаний должны будут нести персональную ответственность за неспособность обеспечить несовершеннолетним безопасную среду на своих интернет-платформах, сообщает газета Politico со ссылкой на просмотренный документ.
"Члены Европейского парламента хотят возложить на руководителей технологических компаний персональную ответственность за неспособность защитить детей в Интернете", - пишет издание.
Отмечается, что предложение касается платформ с более чем 45 миллионами пользователей в ЕС. Голосование по этой инициативе состоится в четверг на заседании парламентского комитета по внутреннему рынку.
В феврале 2024 года агентство Рейтер передавало, что Еврокомиссия начала формальные разбирательства в отношении социальной сети TikTok в соответствии с новым законом о цифровых услугах, чтобы проверить, делает ли соцсеть достаточно для "защиты детей".