Сергей Жуков заявил о нехватке военно-патриотических песен

"Я рос на песнях Великой Победы, выступал с шести лет в ансамбле, пел песни о Великой Отечественной на праздниках. Эти песни настолько пронзительные и честные, что до сих пор у меня вызывают слезы. Это не просто музыка, это история людей, переживших ужас войны. Сегодня таких песен почти нет - и нашим детям просто неоткуда черпать память и уважение к героям войны. Через музыку и театр легче всего передавать эти чувства и опыт следующему поколению", - сказал он в беседе с РИА Новости.