Сергей Жуков заявил о нехватке военно-патриотических песен
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:48 16.10.2025
Сергей Жуков заявил о нехватке военно-патриотических песен
Сергей Жуков заявил о нехватке военно-патриотических песен - РИА Новости, 16.10.2025
Сергей Жуков заявил о нехватке военно-патриотических песен
На сегодняшний день не хватает военно-патриотических песен, которые передают живые истории людей, считает лидер группы "Руки Вверх!", автор музыкального... РИА Новости, 16.10.2025
культура
общество
сергей жуков
президентский фонд культурных инициатив
общество, сергей жуков, президентский фонд культурных инициатив
Культура, Общество, Сергей Жуков, Президентский фонд культурных инициатив
Сергей Жуков заявил о нехватке военно-патриотических песен

Сергей Жуков: в России не хватает военно-патриотических песен

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. На сегодняшний день не хватает военно-патриотических песен, которые передают живые истории людей, считает лидер группы "Руки Вверх!", автор музыкального спектакля "Ты у меня одна" Сергей Жуков.
Премьерные показы спектакля Сергея Жукова "Ты у меня одна" пройдут 16 и 17 октября в Московском Губернском театре.
"Я рос на песнях Великой Победы, выступал с шести лет в ансамбле, пел песни о Великой Отечественной на праздниках. Эти песни настолько пронзительные и честные, что до сих пор у меня вызывают слезы. Это не просто музыка, это история людей, переживших ужас войны. Сегодня таких песен почти нет - и нашим детям просто неоткуда черпать память и уважение к героям войны. Через музыку и театр легче всего передавать эти чувства и опыт следующему поколению", - сказал он в беседе с РИА Новости.
Военно-патриотический мюзикл "Ты у меня одна" - это музыкальный спектакль, действие которого разворачивается в настоящее время и в годы Великой Отечественной войны. Автором идем, композитором и продюсером проекта выступил Сергей Жуков. Проект приурочен к 80-летию Великой Победы и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Сергей Жуков просит о запрете требовать блокировки фильма "Руки Вверх"
4 марта, 06:42
 
Культура
 
 
