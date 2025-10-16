https://ria.ru/20251016/pesni-2048509539.html
Сергей Жуков заявил о нехватке военно-патриотических песен
Сергей Жуков заявил о нехватке военно-патриотических песен - РИА Новости, 16.10.2025
Сергей Жуков заявил о нехватке военно-патриотических песен
На сегодняшний день не хватает военно-патриотических песен, которые передают живые истории людей, считает лидер группы "Руки Вверх!", автор музыкального... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T00:48:00+03:00
2025-10-16T00:48:00+03:00
2025-10-16T00:48:00+03:00
культура
общество
сергей жуков
президентский фонд культурных инициатив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016866130_0:255:3024:1955_1920x0_80_0_0_f37a5bfb2d01692c0184d1f078fc687d.jpg
https://ria.ru/20250304/zhukov-2002884952.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016866130_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_84855bf9ac2b62c6a49be0c46cb55107.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей жуков, президентский фонд культурных инициатив
Культура, Общество, Сергей Жуков, Президентский фонд культурных инициатив
Сергей Жуков заявил о нехватке военно-патриотических песен
Сергей Жуков: в России не хватает военно-патриотических песен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. На сегодняшний день не хватает военно-патриотических песен, которые передают живые истории людей, считает лидер группы "Руки Вверх!", автор музыкального спектакля "Ты у меня одна" Сергей Жуков.
Премьерные показы спектакля Сергея Жукова "Ты у меня одна" пройдут 16 и 17 октября в Московском Губернском театре.
"Я рос на песнях Великой Победы, выступал с шести лет в ансамбле, пел песни о Великой Отечественной на праздниках. Эти песни настолько пронзительные и честные, что до сих пор у меня вызывают слезы. Это не просто музыка, это история людей, переживших ужас войны. Сегодня таких песен почти нет - и нашим детям просто неоткуда черпать память и уважение к героям войны. Через музыку и театр легче всего передавать эти чувства и опыт следующему поколению", - сказал он в беседе с РИА Новости.
Военно-патриотический мюзикл "Ты у меня одна" - это музыкальный спектакль, действие которого разворачивается в настоящее время и в годы Великой Отечественной войны. Автором идем, композитором и продюсером проекта выступил Сергей Жуков
. Проект приурочен к 80-летию Великой Победы и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
.