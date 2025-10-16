https://ria.ru/20251016/pensionery-2048742235.html
Пенсионеры смогут получать электронные удостоверения на Госуслугах
Российские пенсионеры и люди с инвалидностью смогут получить удостоверение для подтверждения своего льготного статуса в электронном виде на Госуслугах, сообщили РИА Новости, 16.10.2025
Минтруд утвердил порядок оформления цифровых удостоверений льготников
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские пенсионеры и люди с инвалидностью смогут получить удостоверение для подтверждения своего льготного статуса в электронном виде на Госуслугах, сообщили в пресс-службе Минтруда России.
Соответствующий проект приказа Минтруда опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Минтруд России подготовил проект приказа, утверждающего порядок формирования и использования цифровых удостоверений для подтверждения ряда льготных статусов граждан через портал Госуслуги. Такие цифровые удостоверения упрощают саму процедуру подтверждения права на получение льгот", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до конца этого месяца возможность оформления электронного удостоверения появится у пенсионеров, а с 1 марта 2026 года и у людей с инвалидностью.
Согласно данным пресс-службы, для получения удостоверения достаточно будет дать согласие на его формирование в личном кабинете на портале Госуслуг. Цифровой документ с уникальным QR-кодом сформируется автоматически и будет отображаться в личном кабинете.