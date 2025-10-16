Выдворенный из Латвии в Россию пенсионер дал интервью РИА Новости

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пенсионер, которого депортировали из Латвии, после приезда в РФ дал первое интервью РИА Новости, в котором рассказал об отношении латвийских властей к россиянам, а также о том, чем бы он хотел заняться в России.