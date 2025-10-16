Рейтинг@Mail.ru
Выдворенный из Латвии в Россию пенсионер дал интервью РИА Новости - РИА Новости, 16.10.2025
03:26 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/pensioner-2048515174.html
Выдворенный из Латвии в Россию пенсионер дал интервью РИА Новости
2025-10-16T03:26:00+03:00
2025-10-16T03:26:00+03:00
латвия
россия
ирина волк
евросоюз
politico
латвия
россия
латвия, россия, ирина волк, евросоюз, politico
Латвия, Россия, Ирина Волк, Евросоюз, Politico
Полицейские помогают 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, получить российский паспорт
Полицейские помогают 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, получить российский паспорт
© МВД России
Полицейские помогают 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, получить российский паспорт
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пенсионер, которого депортировали из Латвии, после приезда в РФ дал первое интервью РИА Новости, в котором рассказал об отношении латвийских властей к россиянам, а также о том, чем бы он хотел заняться в России.
В интервью пенсионер рассказал о ситуации с русскоязычными школами в Латвии, а также об отношении латвийских властей к россиянам.
Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Выдворенному из Латвии пенсионеру вручили паспорт гражданина России
14 октября, 20:39
Также мужчина поделился, чем бы хотел заниматься в России и куда поехать.
Накануне, как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, полицейские вручили 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, российский паспорт.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября.
Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.
Полицейские и участники мероприятия у памятника Свободы в Риге, посвященного памяти Латышского добровольческого легиона СС - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Война Латвии с российскими пенсионерами: "Не знаешь язык — вон из страны"
14 октября, 19:45
 
ЛатвияРоссияИрина ВолкЕвросоюзPolitico
 
 
