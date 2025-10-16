Выдворенный из Латвии в Россию пенсионер дал интервью РИА Новости

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пенсионер, которого депортировали из Латвии, после приезда в РФ дал первое интервью РИА Новости, в котором рассказал об отношении латвийских властей к россиянам, а также о том, чем бы он хотел заняться в России.
В интервью пенсионер рассказал о ситуации с русскоязычными школами в Латвии, а также об отношении латвийских властей к россиянам.
Выдворенному из Латвии пенсионеру вручили паспорт гражданина России
14 октября, 20:39
Также мужчина поделился, чем бы хотел заниматься в России и куда поехать.
Накануне, как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, полицейские вручили 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, российский паспорт.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября.
Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.