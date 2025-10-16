Овчинский: в Можайском районе возвели новые здания торгового комплекса

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Второй этап строительства первой очереди многофункционального административно-торгового комплекса "Бизнес-парк "Сколково" подошел к концу в Можайском районе на западе Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что в рамках двух этапов построили четыре здания, площадь объектов вместе с прилегающей территорией достигает 183 тысячи квадратных метров. Последними возвели третье и четвертое офисные здания. Их общая площадь составила около 29 тысяч "квадратов".

"В зданиях оборудовали комфортные офисные блоки – там разместят помещения, которые можно трансформировать в компактные переговорные или масштабные исследовательские блоки с возможностью персонализации под конкретные проектные задачи. Благодаря развитой инфраструктуре здесь созданы оптимальные условия для работы, ведения бизнеса и реализации новаторских проектов, а также досугового времяпрепровождения для резидентов и посетителей", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.