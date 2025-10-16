https://ria.ru/20251016/ovchinskiy-2048462858.html
Овчинский: в Можайском районе возвели новые здания торгового комплекса
Овчинский: в Можайском районе возвели новые здания торгового комплекса - РИА Новости, 16.10.2025
Овчинский: в Можайском районе возвели новые здания торгового комплекса
Второй этап строительства первой очереди многофункционального административно-торгового комплекса "Бизнес-парк "Сколково" подошел к концу в Можайском районе на... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T09:02:00+03:00
2025-10-16T09:02:00+03:00
2025-10-16T09:02:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651175_0:13:3120:1768_1920x0_80_0_0_abe09fefda33f967d577ff3a33473121.jpg
https://ria.ru/20251015/ovchinskiy-2048267896.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651175_389:0:3120:2048_1920x0_80_0_0_6829c4a4eba2c7d296a8fa4f2ce4f0ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в Можайском районе возвели новые здания торгового комплекса
Овчинский: в Можайском районе построили новые здания торгового комплекса
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Второй этап строительства первой очереди многофункционального административно-торгового комплекса "Бизнес-парк "Сколково" подошел к концу в Можайском районе на западе Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он добавил, что в рамках двух этапов построили четыре здания, площадь объектов вместе с прилегающей территорией достигает 183 тысячи квадратных метров. Последними возвели третье и четвертое офисные здания. Их общая площадь составила около 29 тысяч "квадратов".
"В зданиях оборудовали комфортные офисные блоки – там разместят помещения, которые можно трансформировать в компактные переговорные или масштабные исследовательские блоки с возможностью персонализации под конкретные проектные задачи. Благодаря развитой инфраструктуре здесь созданы оптимальные условия для работы, ведения бизнеса и реализации новаторских проектов, а также досугового времяпрепровождения для резидентов и посетителей", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Также на территории бизнес-парка предусмотрена торговая галерея, большой зеленый парк, рестораны, кафе. На кровле стилобата обустроили газоны, специалисты высадили растения и разбили дорожки, добавляется в пресс-релизе.