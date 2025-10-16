Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Можайском районе возвели новые здания торгового комплекса - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/ovchinskiy-2048462858.html
Овчинский: в Можайском районе возвели новые здания торгового комплекса
Овчинский: в Можайском районе возвели новые здания торгового комплекса - РИА Новости, 16.10.2025
Овчинский: в Можайском районе возвели новые здания торгового комплекса
Второй этап строительства первой очереди многофункционального административно-торгового комплекса "Бизнес-парк "Сколково" подошел к концу в Можайском районе на... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T09:02:00+03:00
2025-10-16T09:02:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651175_0:13:3120:1768_1920x0_80_0_0_abe09fefda33f967d577ff3a33473121.jpg
https://ria.ru/20251015/ovchinskiy-2048267896.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651175_389:0:3120:2048_1920x0_80_0_0_6829c4a4eba2c7d296a8fa4f2ce4f0ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в Можайском районе возвели новые здания торгового комплекса

Овчинский: в Можайском районе построили новые здания торгового комплекса

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Второй этап строительства первой очереди многофункционального административно-торгового комплекса "Бизнес-парк "Сколково" подошел к концу в Можайском районе на западе Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он добавил, что в рамках двух этапов построили четыре здания, площадь объектов вместе с прилегающей территорией достигает 183 тысячи квадратных метров. Последними возвели третье и четвертое офисные здания. Их общая площадь составила около 29 тысяч "квадратов".
"В зданиях оборудовали комфортные офисные блоки – там разместят помещения, которые можно трансформировать в компактные переговорные или масштабные исследовательские блоки с возможностью персонализации под конкретные проектные задачи. Благодаря развитой инфраструктуре здесь созданы оптимальные условия для работы, ведения бизнеса и реализации новаторских проектов, а также досугового времяпрепровождения для резидентов и посетителей", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Также на территории бизнес-парка предусмотрена торговая галерея, большой зеленый парк, рестораны, кафе. На кровле стилобата обустроили газоны, специалисты высадили растения и разбили дорожки, добавляется в пресс-релизе.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Овчинский: участок под жилье по реновации выделили в районе Выхино-Жулебино
Вчера, 10:00
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала