Будапешт готов к проведению саммита Путина и Трампа, заявил Орбан - РИА Новости, 16.10.2025
20:46 16.10.2025
Будапешт готов к проведению саммита Путина и Трампа, заявил Орбан
Будапешт готов к проведению саммита Путина и Трампа, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт готов к проведению саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и назвал это... РИА Новости, 16.10.2025
в мире
россия
сша
венгрия
виктор орбан
владимир путин
дональд трамп
в мире, россия, сша, венгрия, виктор орбан, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Дональд Трамп
Будапешт готов к проведению саммита Путина и Трампа, заявил Орбан

Орбан: Будапешт готов к проведению саммита Путина и Трампа

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт готов к проведению саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и назвал это великой новостью для сторонников мира.
"Запланированная встреча президентов США и России - великая новость для сторонников мира по всему свету. Мы готовы!" - написал Орбан в соцсети Х.
