Будапешт готов к проведению саммита Путина и Трампа, заявил Орбан
Будапешт готов к проведению саммита Путина и Трампа, заявил Орбан - РИА Новости, 16.10.2025
Будапешт готов к проведению саммита Путина и Трампа, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт готов к проведению саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и назвал это... РИА Новости, 16.10.2025
в мире
россия
сша
венгрия
виктор орбан
владимир путин
дональд трамп
россия
сша
венгрия
Будапешт готов к проведению саммита Путина и Трампа, заявил Орбан
