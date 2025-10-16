СК заочно предъявил обвинение бывшему замначальника генштаба ВСУ

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение бывшему замначальника генштаба ВСУ Артуру Артеменко, из-за приказов которого в 2017-2019 годах в результате обстрелов погибли и были ранены 222 жителя Донбасса, сообщает пресс-служба ведомства.