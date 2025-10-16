СК заочно предъявил обвинение бывшему замначальника генштаба ВСУ

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение бывшему замначальника генштаба ВСУ Артуру Артеменко, из-за приказов которого в 2017-2019 годах в результате обстрелов погибли и были ранены 222 жителя Донбасса, сообщает пресс-служба ведомства.
"С учётом совокупности собранных доказательств заочно предъявлено обвинение заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Артуру Артеменко, занимавшему указанную должность с февраля 2017 года по июль 2019 года. По данным следствия, выполняя его преступные указания, военнослужащие ВСУ осуществили многочисленные обстрелы населенных пунктов Донбасса, в результате которых ранены и погибли 222 человека, в том числе 17 детей, а также разрушены более 130 объектов гражданской инфраструктуры. Принимаются меры к его розыску и аресту", - говорится в сообщении.
По данным СК, с 2014 года российские следователи возбудили 8411 дел о преступлениях киевского режима, в том числе в отношении украинских военнослужащих, представителей военно-политического руководства и силовых структур, членов радикальных объединений и иностранных наемников.