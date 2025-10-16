Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Как сообщает ведомство, всего были выпущены шесть боеприпасов. Поступили сведения о гибели одного и ранении двух мирных жителей.