В Сумской области повреждены объекты критической инфраструктуры
В Сумской области повреждены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 16.10.2025
В Сумской области повреждены объекты критической инфраструктуры
Объекты критической и промышленной инфраструктуры повреждены в Сумской области, сообщает нацполиция Украины. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T08:48:00+03:00
2025-10-16T08:48:00+03:00
2025-10-16T08:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
В Сумской области повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры