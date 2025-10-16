Рейтинг@Mail.ru
12:33 16.10.2025 (обновлено: 12:39 16.10.2025)
Израиль хочет достичь ликвидации ХАМАС, заявил Нетаньяху
израиль, хамас, в мире, биньямин нетаньяху
Израиль, ХАМАС, В мире, Биньямин Нетаньяху
Израиль хочет достичь ликвидации ХАМАС, заявил Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт – РИА Новости. Израиль не окончил борьбу и по-прежнему полон решимости достичь всех целей войны, которые включают ликвидацию власти палестинского движения ХАМАС и его разоружение, заявил премьер Биньямин Нетаньяху по случаю дня памяти жертв резни 7 октября 2023 года.
“Мы обязаны вернуть всех похищенных, до последнего. Сыны, отдавшие свои жизни в бою, являются краеугольными камнями, на которых построено государство Израиль. Они боролись за достижение всех целей войны, и мы достигнем всех целей войны (включая ликвидацию ХАМАС и его разоружение – ред.)”, - заявил Нетаньяху на государственной церемонии памяти павших 7 октября 2023 года
“Борьба не окончена. Сегодня ясно лишь одно – любой, кто поднимает на нас руку, уже знает, что заплатит очень высокую цену. Мы полны решимости добиться полной победы, которая будет определять нашу жизнь долгие годы”, - добавил премьер.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
ИзраильХАМАСВ миреБиньямин Нетаньяху
 
 
