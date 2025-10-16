https://ria.ru/20251016/netanyakhu-2048588108.html
Израиль хочет достичь ликвидации ХАМАС, заявил Нетаньяху
Израиль хочет достичь ликвидации ХАМАС, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 16.10.2025
Израиль хочет достичь ликвидации ХАМАС, заявил Нетаньяху
Израиль не окончил борьбу и по-прежнему полон решимости достичь всех целей войны, которые включают ликвидацию власти палестинского движения ХАМАС и его... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T12:33:00+03:00
2025-10-16T12:33:00+03:00
2025-10-16T12:39:00+03:00
израиль
хамас
в мире
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044649331_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c042d3462272cf611b1399b40e0679da.jpg
https://ria.ru/20251015/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044649331_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_bf4daf693fff944567e5a614126925da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, хамас, в мире, биньямин нетаньяху
Израиль, ХАМАС, В мире, Биньямин Нетаньяху
Израиль хочет достичь ликвидации ХАМАС, заявил Нетаньяху
Нетаньяху: Израиль полон решимости достичь ликвидации ХАМАС
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт – РИА Новости. Израиль не окончил борьбу и по-прежнему полон решимости достичь всех целей войны, которые включают ликвидацию власти палестинского движения ХАМАС и его разоружение, заявил премьер Биньямин Нетаньяху по случаю дня памяти жертв резни 7 октября 2023 года.
“Мы обязаны вернуть всех похищенных, до последнего. Сыны, отдавшие свои жизни в бою, являются краеугольными камнями, на которых построено государство Израиль
. Они боролись за достижение всех целей войны, и мы достигнем всех целей войны (включая ликвидацию ХАМАС
и его разоружение – ред.)”, - заявил Нетаньяху
на государственной церемонии памяти павших 7 октября 2023 года
“Борьба не окончена. Сегодня ясно лишь одно – любой, кто поднимает на нас руку, уже знает, что заплатит очень высокую цену. Мы полны решимости добиться полной победы, которая будет определять нашу жизнь долгие годы”, - добавил премьер.