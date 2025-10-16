Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области рассказали, чем занимается украинская полиция
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:31 16.10.2025 (обновлено: 11:32 16.10.2025)
В Харьковской области рассказали, чем занимается украинская полиция
В Харьковской области рассказали, чем занимается украинская полиция - РИА Новости, 16.10.2025
В Харьковской области рассказали, чем занимается украинская полиция
Национальная полиция Украины занимается поиском дезертиров в тылу, а не расследованием преступлений, сообщил журналистам заместитель главы российской... РИА Новости, 16.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
в мире, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область
В Харьковской области рассказали, чем занимается украинская полиция

Лисняк: полиция Украины ищет дезертиров в тылу вместо расследования преступлений

© РИА Новости / Стрингер
Автомобили полиции в Киеве
Автомобили полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Автомобили полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Национальная полиция Украины занимается поиском дезертиров в тылу, а не расследованием преступлений, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева Евгений Лисняк.
"Сотрудники Национальной полиции (Украины) в тылу занимаются не раскрытием преступлений, а поиском дезертиров, что является самым главным показателем и приоритетом в их работе на данный момент. Нагрузка на оперативный блок Нацполиции в месяц 4-5 дезертиров, в блоке общественной безопасности – 2-3 дезертира на одного сотрудника", - сообщил Лисняк.
Украинские боевики укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В ВСУ резко выросло число дезертиров, заявили в силовых структурах
14 октября, 22:12
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала