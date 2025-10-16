Рейтинг@Mail.ru
Липецкая область получила награды цифрового конкурса "ПРОФ-IT" - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
14:13 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/nagrada-2048609004.html
Липецкая область получила награды цифрового конкурса "ПРОФ-IT"
Липецкая область получила награды цифрового конкурса "ПРОФ-IT" - РИА Новости, 16.10.2025
Липецкая область получила награды цифрового конкурса "ПРОФ-IT"
Восемь наград получила Липецкая область по итогам Всероссийского конкурса цифрового развития регионов "ПРОФ-IT", сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T14:13:00+03:00
2025-10-16T14:13:00+03:00
липецкая область
технологии
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/13/1488621344_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_2ae1441a840425e0cb40346360574f98.jpg
https://ria.ru/20251014/artamonov-2048216083.html
https://ria.ru/20251015/predprinimatel-2048460199.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/13/1488621344_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_53aedfaf552d9ec9a1e4a3e6861a79f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Технологии, Липецкая область, Игорь Артамонов
Липецкая область получила награды цифрового конкурса "ПРОФ-IT"

Липецкая область получила награды Всероссийского конкурса "ПРОФ-IT"

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyКомсомольский пруд с фонтанами в Липецке
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИПЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Восемь наград получила Липецкая область по итогам Всероссийского конкурса цифрового развития регионов "ПРОФ-IT", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
В номинации "Образование и наука" первое место занял "Цифровой помощник". Этот чат-бот создан для педагогов и администраторов информационных систем в сфере образования, уточнил руководитель региона.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Артамонов: липецким предприятиям возместят до 50% затрат на оборудование
14 октября, 16:34
Победу также одержал сервис "Бизнес-патронаж", предназначенный для персонального сопровождения предпринимателей.
В номинации "Искусственный интеллект в государственном управлении" второе место получила платформа видеоаналитики Липецкой области, предназначенная для правоохранительных органов и городских служб. Система обеспечивает комплексный контроль за дорожной ситуацией и безопасностью на основе нейросетевых технологий.
В число лучших также вошел нейроинтерфейс "Брейни" для анализа когнитивных способностей и профориентации в центрах занятости. Решение позволяет выявлять профессиональные склонности по психоэмоциональным реакциям.
Третье место, по словам Артамонова, присудили проекту "Легализация: противодействие нелегальной занятости" в номинации "Организация деятельности органов власти". Цифровая разработка помогает выводить бизнес из "серой зоны".
Проект "Инклюзия48" стал одним из лучших в номинации "Народное признание". Это сервис для людей с инвалидностью, который помогает быстро получать помощь и онлайн-консультации. Специальными дипломами лауреатов были награждены проекты "Умный спортивный комплекс "Семейный" и "Безопасные зоны" с использованием ИИ.
"Каждый из этих проектов – реальная помощь людям: учителям, предпринимателям, соискателям работы, всем жителям области. Это подтверждение того, что цифровизация – про качество жизни, про удобство и безопасность. Поздравляю и благодарю нашу команду IT-специалистов <…>", – отметил Артамонов.
Шесть липецких предпринимателей получили 500 тыс рублей на развитие соцпроектов - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Липецкие предприниматели получили по полмиллиона на развитие соцпроектов
Вчера, 18:26
 
Липецкая областьТехнологииЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала