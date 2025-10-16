Липецкая область получила награды цифрового конкурса "ПРОФ-IT"

ЛИПЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Восемь наград получила Липецкая область по итогам Всероссийского конкурса цифрового развития регионов "ПРОФ-IT", сообщил губернатор Игорь Артамонов.

В номинации "Образование и наука" первое место занял "Цифровой помощник". Этот чат-бот создан для педагогов и администраторов информационных систем в сфере образования, уточнил руководитель региона.

Победу также одержал сервис "Бизнес-патронаж", предназначенный для персонального сопровождения предпринимателей.

В номинации "Искусственный интеллект в государственном управлении" второе место получила платформа видеоаналитики Липецкой области, предназначенная для правоохранительных органов и городских служб. Система обеспечивает комплексный контроль за дорожной ситуацией и безопасностью на основе нейросетевых технологий.

В число лучших также вошел нейроинтерфейс "Брейни" для анализа когнитивных способностей и профориентации в центрах занятости. Решение позволяет выявлять профессиональные склонности по психоэмоциональным реакциям.

Третье место, по словам Артамонова, присудили проекту "Легализация: противодействие нелегальной занятости" в номинации "Организация деятельности органов власти". Цифровая разработка помогает выводить бизнес из "серой зоны".

Проект "Инклюзия48" стал одним из лучших в номинации "Народное признание". Это сервис для людей с инвалидностью, который помогает быстро получать помощь и онлайн-консультации. Специальными дипломами лауреатов были награждены проекты "Умный спортивный комплекс "Семейный" и "Безопасные зоны" с использованием ИИ.