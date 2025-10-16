Группа t.A.T.u. даст концерт впервые за 15 лет в Москве в октябре

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Группа t.A.T.u. (Лена Катина и Юлия Волкова) впервые за 15 лет даст концерт, выступление пройдет на концертной площадке Tau в Москве 24 октября, следует из программы "Яндекс. Афиши".

Летом текущего года исполнительницы опубликовали совместные фотографии под песню You and I с подписью "Впереди много нового и интересного", намекнув на воссоединение.

По данным афиши, цены на билеты стартуют от 5,5 тысяч рублей - столько стоит проход на танцпол. За доступ в фан-зону придется заплатить семь тысяч. Цены на места на третьем этаже варьируются от 12 до 20 тысяч, а подход в VIP-зону стоит от 23 до 40 тысяч. Кроме того, в продаже есть комплект из восьми билетов общей стоимостью 320 тысяч рублей, места располагаются недалеко от сцены.

Катина и Волкова вновь исполнят хиты: "Я сошла с ума", "Нас не догонят", "Не верь, не бойся, не проси", All The Things She Said и другие.