Рейтинг@Mail.ru
Группа t.A.T.u. даст концерт впервые за 15 лет в Москве в октябре - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:02 16.10.2025 (обновлено: 19:03 20.10.2025)
https://ria.ru/20251016/muzyka-2049459526.html
Группа t.A.T.u. даст концерт впервые за 15 лет в Москве в октябре
Группа t.A.T.u. даст концерт впервые за 15 лет в Москве в октябре - РИА Новости, 20.10.2025
Группа t.A.T.u. даст концерт впервые за 15 лет в Москве в октябре
Группа t.A.T.u. (Лена Катина и Юлия Волкова) впервые за 15 лет даст концерт, выступление пройдет на концертной площадке Tau в Москве 24 октября, следует из... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-16T19:02:00+03:00
2025-10-20T19:03:00+03:00
шоубиз
музыка
юлия волкова
елена катина
москва
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814447067_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7e67fa1b23aecbb0d2ae50cbd5023f8b.jpg
москва
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814447067_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_88efaf0dcb8eac4ea487d7d8803ff309.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
музыка, юлия волкова, елена катина, москва, минск
Шоубиз, Музыка, Юлия Волкова, Елена Катина, Москва, Минск

Группа t.A.T.u. даст концерт впервые за 15 лет в Москве в октябре

© Sputnik | Перейти в медиабанкГруппа "Тату" t.A.T.u.
Группа Тату t.A.T.u. - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Группа t.A.T.u. (Лена Катина и Юлия Волкова) впервые за 15 лет даст концерт, выступление пройдет на концертной площадке Tau в Москве 24 октября, следует из программы "Яндекс. Афиши".
Летом текущего года исполнительницы опубликовали совместные фотографии под песню You and I с подписью "Впереди много нового и интересного", намекнув на воссоединение.
По данным афиши, цены на билеты стартуют от 5,5 тысяч рублей - столько стоит проход на танцпол. За доступ в фан-зону придется заплатить семь тысяч. Цены на места на третьем этаже варьируются от 12 до 20 тысяч, а подход в VIP-зону стоит от 23 до 40 тысяч. Кроме того, в продаже есть комплект из восьми билетов общей стоимостью 320 тысяч рублей, места располагаются недалеко от сцены.
Катина и Волкова вновь исполнят хиты: "Я сошла с ума", "Нас не догонят", "Не верь, не бойся, не проси", All The Things She Said и другие.
Поп-группа t.A.T.u. была создана в 1999 году. Дуэт приобрел мировую популярность и в 2003 году выступил на музыкальном конкурсе "Евровидение", где занял третье место. В 2011-м группа официально распалась, однако в 2022-м Волкова и Катина выступили в Минске в рамках фестиваля Ovion на стадионе "Динамо".
 
ШоубизМузыкаЮлия ВолковаЕлена КатинаМоскваМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала