Глава Мордовии обсудил развитие агропрома региона с Патрушевым и Лут
Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
23:02 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/mordoviya-2048738715.html
Глава Мордовии обсудил развитие агропрома региона с Патрушевым и Лут
Глава Мордовии обсудил развитие агропрома региона с Патрушевым и Лут - РИА Новости, 16.10.2025
Глава Мордовии обсудил развитие агропрома региона с Патрушевым и Лут
Глава Мордовии Артем Здунов обсудил развитие агропромышленного комплекса региона с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым и министром сельского хозяйства России... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T23:02:00+03:00
2025-10-16T23:02:00+03:00
республика мордовия
Республика Мордовия
Глава Мордовии обсудил развитие агропрома региона с Патрушевым и Лут

Здунов: Мордовия является одним из лидеров по производству сельхозпродукции

Глава Мордовии Артем Здунов
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Глава Мордовии Артем Здунов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил развитие агропромышленного комплекса региона с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым и министром сельского хозяйства России Оксаной Лут, сообщает пресс-служба главы республики.
"Республика Мордовия – один из лидеров в стране по производству сельскохозяйственной продукции на душу населения. В регионе работают крупные агрохолдинги, которые производят весь спектр продукции агропромышленного комплекса. Патрушев отметил, что в 2024 году в Мордовии был отмечен прирост в мясном и молочном направлениях животноводства. В текущем году положительная динамика сохранилась", - говорится в сообщении.
Одной из тем рабочей встречи стала реализация госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Благодаря ей развивается инфраструктура и строятся социальные объекты, жилье, дороги. В этом году на реализацию программы в Мордовии предусмотрено около 1,5 миллиардов рублей. Сейчас в республике реализуются два новых проекта комплексного развития - в городах Ардатов и Инсар. Также завершаются проекты, начатые в 2024 году: в селе Кемля капитально отремонтирован Центр культуры, а в посёлке Комсомольский построен плавательный бассейн, идет реконструкция Дома культуры и строительство коллектора с очистными сооружениями.
"Патрушев и Здунов также обсудили участие региона в национальном проекте "Экологическое благополучие". В рамках проекта будет продолжена работа по созданию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами и лесовосстановлению. Глава республики отметил, что на завершающей стадии находится возведение важного для региона объекта – межмуниципального комплекса по обработке отходов мощностью 180 тысяч тонн в год", - отмечается в сообщении.
Кроме того, Здунов сообщил, что общая площадь лесовосстановления в текущем году в регионе составила около 2 тысяч гектаров. Мордовия полностью обеспечена собственным посадочным материалом – в лесопожарном центре успешно выращиваются сеянцы сосны, что гарантирует качество и приживаемость молодых деревьев.
"На встрече с министром сельского хозяйства России глава Мордовии рассказал о росте объемов производства сельскохозяйственной продукции в регионе. Так, в этом году аграрии собрали почти 2 миллиона тонн зерна – это больше, чем в прошлом году. Увеличилось производство картофеля, овощей и сахарной свеклы, а также крупного рогатого скота, свиней и птицы, молока и яиц. Растут и объемы экспорта. Перспективные направления – масложировая, мясная и кондитерская продукция, а также корма для животных", - сообщает пресс-служба главы региона.
Подчеркивается, что на поддержку АПК республики в этом году предусмотрено 2 миллиарда рублей.
Также на встрече обсудили вопросы повышения качества жизни в сельской местности в рамках реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий. За шесть лет республика получила на эти цели 7,4 миллиарда рублей.
 
Республика Мордовия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
