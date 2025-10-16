Вход в Мастерскую Боровского станет свободным студентам театральных вузов

"Наша цель - выйти за пределы традиционного представления о музее и превратить его в открытую творческую площадку, где театр получает новое развитие - в диалоге c художниками, режиссёрами, актерами и зрителями. Предоставляя студентам театральных вузов возможность бесплатного посещения, мы делаем ещё один шаг к главной цели - созданию живого, открытого и доступного пространства для развития современной театральной культуры", - приводятся в сообщении слова гендиректора Бахрушинского театрального музея Кристины Трубиновой.

Мемориальный музей Давида Боровского был учрежден в 2009 году в рамках соглашения между Бахрушинским театральным музеем, вдовой художника Мариной Писной и Московским союзом художников. Постоянная экспозиция музея включает около 600 предметов, а его библиотечный фонд - 2,3 тысячи единиц хранения. Музей долгое время оставался камерным. После обновления общая площадь мастерской достигла 400 квадратных метров, появились выставочный зал для временных выставок, библиотека с читальным залом, открытая коворкинг-зона для работы и общения и макетная мастерская для занятий молодых сценографов.