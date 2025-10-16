Рейтинг@Mail.ru
Вход в Мастерскую Боровского станет свободным студентам театральных вузов
Музейные маршруты России
 
16:05 16.10.2025
Вход в Мастерскую Боровского станет свободным студентам театральных вузов
Вход в Мастерскую Боровского станет свободным студентам театральных вузов - РИА Новости, 16.10.2025
Вход в Мастерскую Боровского станет свободным студентам театральных вузов
Вход в Мастерскую Давида Боровского станет бесплатным для студентов театральных вузов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бахрушинского театрального музея. РИА Новости, 16.10.2025
Музейные маршруты России, Москва, Россия, Кристина Трубинова
Вход в Мастерскую Боровского станет свободным студентам театральных вузов

БТМ: вход в Мастерскую Боровского станет свободным студентам театральных вузов

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вход в Мастерскую Давида Боровского станет бесплатным для студентов театральных вузов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бахрушинского театрального музея.
Мастерская театрального художника Давида Боровского открылась в Москве 8 октября после масштабного обновления.
«
"Наша цель - выйти за пределы традиционного представления о музее и превратить его в открытую творческую площадку, где театр получает новое развитие - в диалоге c художниками, режиссёрами, актерами и зрителями. Предоставляя студентам театральных вузов возможность бесплатного посещения, мы делаем ещё один шаг к главной цели - созданию живого, открытого и доступного пространства для развития современной театральной культуры", - приводятся в сообщении слова гендиректора Бахрушинского театрального музея Кристины Трубиновой.
Инициативу поддержала директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры РФ Елена Харламова.
Мемориальный музей Давида Боровского был учрежден в 2009 году в рамках соглашения между Бахрушинским театральным музеем, вдовой художника Мариной Писной и Московским союзом художников. Постоянная экспозиция музея включает около 600 предметов, а его библиотечный фонд - 2,3 тысячи единиц хранения. Музей долгое время оставался камерным. После обновления общая площадь мастерской достигла 400 квадратных метров, появились выставочный зал для временных выставок, библиотека с читальным залом, открытая коворкинг-зона для работы и общения и макетная мастерская для занятий молодых сценографов.
Бахрушинский музей открыл обновленную мастерскую сценографа Боровского
10 октября, 14:36
 
Музейные маршруты РоссииМоскваРоссияКристина Трубинова
 
 
