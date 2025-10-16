https://ria.ru/20251016/marketpleys-2048512725.html
Россиян предупредили об изменении правил возврата товаров на маркетплейсах
Россиян предупредили об изменении правил возврата товаров на маркетплейсах
Машаров: продавцы Ozon могут самостоятельно рассматривать заявки на возврат
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Продавцы маркетплейса Ozon с 15 октября получили возможность самостоятельно рассматривать заявки на возврат товара в течение 24 часов, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Он напомнил о предложении министра экономического развития Максима Решетникова
ввести невозвратные тарифы на отдельные группы товаров, продаваемых через маркетплейсы.
"С 15 октября продавцы, работающие по схеме FBO — когда товар хранится на складах Ozon
, — получат возможность самостоятельно рассматривать заявки на возврат в течение 24 часов. Они смогут одобрить возврат, отклонить заявку с указанием причины, оставить товар у покупателя с возвратом полной или частичной стоимости", — пояснил Машаров.
По его словам, в случае если продавец не обработает заявку покупателя в течение 24 часов, то система автоматически одобрит возврат. Однако при отклонении заявки продавцом — покупатель сможет открыть спор, и в этом случае окончательное решение будет принимать уже маркетплейс.
"Нововведение не отменяет и не изменяет Закон "О защите прав потребителей" — оно лишь корректирует внутренние процессы маркетплейса. У покупателя по-прежнему имеется возможность вернуть товар ненадлежащего качества или неподходящий по характеристикам — любой отказ продавца в таком случае будет считаться незаконным и может повлечь соответствующую ответственность", — добавил Машаров.
Машаров также призвал воздержаться от преждевременных выводов относительно возможных рисков для покупателей. По его словам, оценивать новые правила возврата стоит после того, как аналогичные механизмы будут внедрены и на других маркетплейсах, а Роспотребнадзор
представит свою официальную позицию. Только после этого, по его словам, можно будет предметно обсуждать возможные правовые последствия и баланс интересов продавцов и потребителей.