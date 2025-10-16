Россиян предупредили об изменении правил возврата товаров на маркетплейсах

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Продавцы маркетплейса Ozon с 15 октября получили возможность самостоятельно рассматривать заявки на возврат товара в течение 24 часов, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он напомнил о предложении министра экономического развития Максима Решетникова ввести невозвратные тарифы на отдельные группы товаров, продаваемых через маркетплейсы.

"С 15 октября продавцы, работающие по схеме FBO — когда товар хранится на складах Ozon , — получат возможность самостоятельно рассматривать заявки на возврат в течение 24 часов. Они смогут одобрить возврат, отклонить заявку с указанием причины, оставить товар у покупателя с возвратом полной или частичной стоимости", — пояснил Машаров.

По его словам, в случае если продавец не обработает заявку покупателя в течение 24 часов, то система автоматически одобрит возврат. Однако при отклонении заявки продавцом — покупатель сможет открыть спор, и в этом случае окончательное решение будет принимать уже маркетплейс.

"Нововведение не отменяет и не изменяет Закон "О защите прав потребителей" — оно лишь корректирует внутренние процессы маркетплейса. У покупателя по-прежнему имеется возможность вернуть товар ненадлежащего качества или неподходящий по характеристикам — любой отказ продавца в таком случае будет считаться незаконным и может повлечь соответствующую ответственность", — добавил Машаров.