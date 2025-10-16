Рейтинг@Mail.ru
09:19 16.10.2025
Бортников предположил, зачем Лондон запугивает ЕС российской угрозой
Бортников предположил, зачем Лондон запугивает ЕС российской угрозой
Бортников предположил, зачем Лондон запугивает ЕС российской угрозой

Бортников: Лондон запугивает страны ЕС российской угрозой для перетока финансов

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Великобритания, запугивая страны Евросоюза "российской угрозой", возможно, хочет обеспечить переток их финансов к себе, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
Великобритания настаивает на форсированной подготовке Европы к вооружённому противостоянию с Россией, сколачивает европейскую коалицию для отправки войск на Украину, педалирует тему создания там "бесполётной зоны", сказал Бортников в четверг на 57-м заседании СОРБ в Самарканде (Узбекистан). Возможные последствия столкновения Европы и России могут быть самыми губительными, добавил он.
"Если исключить мысль о реальном намерении англосаксов развязать Третью Мировую войну с ядерной державой, то остаётся одно логичное объяснение их агрессивных действий – создать стратегическую неопределённость и запугать страны ЕС, обеспечив переток их капиталов на свои фондовые рынки и в военно-промышленные корпорации", - отметил Бортников.
Бюджет европейского перевооружения для борьбы с пресловутой "российской угрозой" и поддержки Украины определён в 800 миллиардов евро, напомнил директор ФСБ.
"Полагаю, что в этом и кроется одна из причин полной недоговороспособности ключевых европейских политиков и Брюсселя. И если европейский обыватель полагает, что раздуваемая милитаристская повестка его не коснётся, то пусть посмотрит на пример Украины, где ради западных биржевых индексов на фронт скоро погонят стариков и женщин", - сказал Бортников.
Британские спецслужбы руководят диверсиями в России, заявил Бортников
Заголовок открываемого материала