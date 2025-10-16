Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: выпуск внутривенного питания появится в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:20 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/liksutov-2048556135.html
Ликсутов: выпуск внутривенного питания появится в ОЭЗ "Технополис Москва"
Ликсутов: выпуск внутривенного питания появится в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 16.10.2025
Ликсутов: выпуск внутривенного питания появится в ОЭЗ "Технополис Москва"
Компания "Новые Технологии Биосинтеза", которая получила статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва", запустила на площадке "Алабушево" производство внутривенного... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T11:20:00+03:00
2025-10-16T11:20:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
максим ликсутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048555975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5b3c735c2a653175b7aef1c71f4db7dc.jpg
https://ria.ru/20251016/liksutov-2048545222.html
https://ria.ru/20251015/liksutov-2048322000.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048555975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_230fab06f5947111370e9827ee8fb17f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов
Ликсутов: выпуск внутривенного питания появится в ОЭЗ "Технополис Москва"

Максим Ликсутов: выпуск внутривенного питания появится в ОЭЗ "Технополис Москва"

© Фото : Пресс-служба ДИППОЭЗ "Технополис Москва"
ОЭЗ Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
ОЭЗ "Технополис Москва"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Компания "Новые Технологии Биосинтеза", которая получила статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва", запустила на площадке "Алабушево" производство внутривенного питания, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Так, выпуск первой партии продукции ожидается в 2028 году.
Ликсутов: стали известны имена финалистов премии промдизайна - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Ликсутов: стали известны имена финалистов премии промдизайна
10:13
"По поручению Сергея Собянина в ОЭЗ "Технополис Москва" постоянно увеличиваем количество предприятий, специализирующихся на изготовлении инновационной фармацевтической и медицинской продукции. Недавно статус резидента получила компания, которая наладит выпуск лечебного внутривенного питания. Площадь нового производства составит 13,5 тысячи квадратных метров. Первая партия продукции ожидается в 2028 году", - приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Препараты компании предназначены для пациентов диализных, ожоговых и онкологических отделений.
"В ОЭЗ "Технополис Москва" продолжаем локализацию промышленных предприятий, продукция которых улучшает качество жизни людей. Новые компании не только повышают научно-технологический потенциал столицы, но и создают точки притяжения для высококвалифицированных специалистов", - отметил министр правительства Москвы, руководитель городского ДИПП Анатолий Гарбузов.
Он добавил, что на новом производстве будет создано свыше 180 высокооплачиваемых рабочих мест.
Также предприятие запатентовало технологию приготовления эмульсии, которая обеспечивает правильный баланс питательных и лекарственных компонентов.
По словам генерального директора компании Инги Нижарадзе, компания запускает проект по созданию современного производства пяти инновационных препаратов парентерального питания.
Локализация производства парентерального питания - важная часть стратегии импортозамещения в здравоохранении. Так, мощности создаваемого производства позволят удовлетворить потребности внутреннего рынка.
Московские предприятия поучаствовали в бизнес-миссии в Кувейте - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Ликсутов: столичные предприятия поучаствовали в бизнес-миссии в Кувейте
Вчера, 10:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовМаксим Ликсутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала