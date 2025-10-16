Ликсутов: выпуск внутривенного питания появится в ОЭЗ "Технополис Москва"

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Компания "Новые Технологии Биосинтеза", которая получила статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва", запустила на площадке "Алабушево" производство внутривенного питания, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Так, выпуск первой партии продукции ожидается в 2028 году.

"По поручению Сергея Собянина в ОЭЗ "Технополис Москва" постоянно увеличиваем количество предприятий, специализирующихся на изготовлении инновационной фармацевтической и медицинской продукции. Недавно статус резидента получила компания, которая наладит выпуск лечебного внутривенного питания. Площадь нового производства составит 13,5 тысячи квадратных метров. Первая партия продукции ожидается в 2028 году", - приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Препараты компании предназначены для пациентов диализных, ожоговых и онкологических отделений.

"В ОЭЗ "Технополис Москва" продолжаем локализацию промышленных предприятий, продукция которых улучшает качество жизни людей. Новые компании не только повышают научно-технологический потенциал столицы, но и создают точки притяжения для высококвалифицированных специалистов", - отметил министр правительства Москвы, руководитель городского ДИПП Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что на новом производстве будет создано свыше 180 высокооплачиваемых рабочих мест.

Также предприятие запатентовало технологию приготовления эмульсии, которая обеспечивает правильный баланс питательных и лекарственных компонентов.

По словам генерального директора компании Инги Нижарадзе, компания запускает проект по созданию современного производства пяти инновационных препаратов парентерального питания.