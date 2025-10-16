Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: стали известны имена финалистов премии промдизайна - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:13 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/liksutov-2048545222.html
Ликсутов: стали известны имена финалистов премии промдизайна
Ликсутов: стали известны имена финалистов премии промдизайна - РИА Новости, 16.10.2025
Ликсутов: стали известны имена финалистов премии промдизайна
Имена финалистов премии "Лучший промышленный дизайн России" стали известны, в шорт-лист вошли 68 проектов, заявил заместитель столичного мэра в правительстве... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T10:13:00+03:00
2025-10-16T10:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
поддержка бизнеса
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048544779_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_74d6a59c4c6a7374de616532a64362c4.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048544779_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_4033754b6522fe6a3885860ac0f30abe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
поддержка бизнеса , москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Поддержка бизнеса , Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов
Ликсутов: стали известны имена финалистов премии промдизайна

Ликсутов: стали известны финалисты премии "Лучший промышленный дизайн России"

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППЛиксутов: стали известны имена финалистов премии промдизайна
Ликсутов: стали известны имена финалистов премии промдизайна - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Ликсутов: стали известны имена финалистов премии промдизайна
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Имена финалистов премии "Лучший промышленный дизайн России" стали известны, в шорт-лист вошли 68 проектов, заявил заместитель столичного мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В список попали предприятия, которые представили визуальные проекты промышленного и медицинского оборудования, одежды, обуви и другой продукции.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город системно поддерживает развитие индустриального сектора. Например, одним из флагманских проектов является Национальная премия “Лучший промышленный дизайн России”. Ее цель – выявление творческих достижений предприятий страны и привлечение внимания к отечественной визуальной культуре. Всего в этом году в премии приняли участие более 500 проектов, 68 из них попали в шорт-лист", – подчеркнул Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Заместитель столичного градоначальника заявил, что лауреатов и победителей народного голосования премии наградят на церемонии, которая пройдет 17 октября. Статуэтки будут вручены на площадке кинозавода "МЕТМАШ", отметили в пресс-службе ДИПП.
Среди организаторов мероприятия – Минпромторг России. В честь 120-летия ведомства один из проектов, попавших в финал, получит спецнаграду "Гран-при Минпромторга".
Как подчеркнул глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов, популярность премии растет, и в этом году в ней участвуют представили 63 регионов России.
"В конкурсной программе приняли участие 175 столичных предприятий, а в финал вышел 31 проект из Москвы. Например, комфортный, безопасный и технологичный лифт для Фонда реновации, мобильное рентгеновское оборудование, турникеты нового поколения, капсула для безопасного хранения смартфонов, дизайн-прототип упаковки продуктов питания", – отметил министр столичного правительства.
В пресс-службе департамента напомнили, что премия "Лучший промышленный дизайн России" создана в 2023 году. После постановления федерального правительства в 2024 году ей был присвоили статус национальной.
Ранее Ликсутов рассказал, что московские предприятия приняли участие в бизнес-миссии в Кувейте.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыПоддержка бизнесаМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала