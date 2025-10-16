Ликсутов: стали известны имена финалистов премии промдизайна

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Имена финалистов премии "Лучший промышленный дизайн России" стали известны, в шорт-лист вошли 68 проектов, заявил заместитель столичного мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В список попали предприятия, которые представили визуальные проекты промышленного и медицинского оборудования, одежды, обуви и другой продукции.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город системно поддерживает развитие индустриального сектора. Например, одним из флагманских проектов является Национальная премия “Лучший промышленный дизайн России”. Ее цель – выявление творческих достижений предприятий страны и привлечение внимания к отечественной визуальной культуре. Всего в этом году в премии приняли участие более 500 проектов, 68 из них попали в шорт-лист", – подчеркнул Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Заместитель столичного градоначальника заявил, что лауреатов и победителей народного голосования премии наградят на церемонии, которая пройдет 17 октября. Статуэтки будут вручены на площадке кинозавода "МЕТМАШ", отметили в пресс-службе ДИПП.

Среди организаторов мероприятия – Минпромторг России. В честь 120-летия ведомства один из проектов, попавших в финал, получит спецнаграду "Гран-при Минпромторга".

Как подчеркнул глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов, популярность премии растет, и в этом году в ней участвуют представили 63 регионов России.

"В конкурсной программе приняли участие 175 столичных предприятий, а в финал вышел 31 проект из Москвы. Например, комфортный, безопасный и технологичный лифт для Фонда реновации, мобильное рентгеновское оборудование, турникеты нового поколения, капсула для безопасного хранения смартфонов, дизайн-прототип упаковки продуктов питания", – отметил министр столичного правительства.

В пресс-службе департамента напомнили, что премия "Лучший промышленный дизайн России" создана в 2023 году. После постановления федерального правительства в 2024 году ей был присвоили статус национальной.